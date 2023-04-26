Esta es la lista con la que VOX concurrirá a las elecciones municipales del 28 de mayo en Málaga

VOX presenta como candidato a la alcaldía de la capital a Antonio Alcázar. A este le acompañará como número dos Yolanda Gómez. La formación busca entrar en el consistorio de Málaga en el que no tienen actualmente representación.
Candidatos de VOX:
- ANTONIO ALFONSO ALCAZAR DIAZ
- YOLANDA GOMEZ MARIN
- JUAN JESUS RUIZ BALLESTEROS
- JOSE HIDALGO REINA
- GEMMA MARIA PALOMO FERRER
- MARGARITA FERNANDEZ RUIZ
- FRANCISCO DE ASIS MIGUEL CASTILLO MEDINA
- RAMONA RUIZ PADILLA
- ADOLFO GIMENEZ DIAZ
- RICARDO JOSE GARCIA GARCIA
- EVA PATRICIA JIMENEZ LEON
- ALEJANDRO REYES RABELL
- ANGEL FEITO CABELLO
- MARIA JOSE LIÑAN GARCIA
- MIGUEL ANGEL PEREZ GUTIERREZ
- JUAN DE DIOS SANCHEZ DEL CORRAL GIMENEZ
- IRENE GARCIA GAROZ
- JULIO CAÑETE MENENDEZ
- MARIA DE LAS MERCEDES ALVAREZ PEREZ
- JAVIER NIETO PEREZ
- FAUSTINO RUEDA RODRIGUEZ
- JUAN MANUEL JIMENEZ ESPEJO
- SORAYA JURADO LOPEZ
- JOSE DIAZ REAL
- LORENA TORRES RIVERO
- MARIA ENCARNACION RIOS ZAMORA
- JOSE ANTONIO FERNANDEZ BORREGO
- JOSE AGUSTIN GONZALEZ AYALA
- MONTSERRAT RIERA GARCIA
- JOSE MANUEL PEREZ CASTILLO
- VANESA SANCHEZ CAVADAS
Suplentes
- PABLO MONTIEL GARCIA
- ANTONIO JESUS ARJONA RUIZ
- ENCARNACION MARIN FERNANDEZ