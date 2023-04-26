ELECCIONES MUNICIPALES

Esta es la lista con la que VOX concurrirá a las elecciones municipales del 28 de mayo en Málaga

Antonio Alcázar es el candidato de VOX a la alcaldía de Málaga

Redacción

Málaga | 26.04.2023 09:43

Esta es la lista con la que VOX concurrirá a las elecciones municipales del 28 de mayo en Málaga
Esta es la lista con la que VOX concurrirá a las elecciones municipales del 28 de mayo en Málaga | VOX Málaga

VOX presenta como candidato a la alcaldía de la capital a Antonio Alcázar. A este le acompañará como número dos Yolanda Gómez. La formación busca entrar en el consistorio de Málaga en el que no tienen actualmente representación.

Candidatos de VOX:

  • ANTONIO ALFONSO ALCAZAR DIAZ
  • YOLANDA GOMEZ MARIN
  • JUAN JESUS RUIZ BALLESTEROS
  • JOSE HIDALGO REINA
  • GEMMA MARIA PALOMO FERRER
  • MARGARITA FERNANDEZ RUIZ
  • FRANCISCO DE ASIS MIGUEL CASTILLO MEDINA
  • RAMONA RUIZ PADILLA
  • ADOLFO GIMENEZ DIAZ
  • RICARDO JOSE GARCIA GARCIA
  • EVA PATRICIA JIMENEZ LEON
  • ALEJANDRO REYES RABELL
  • ANGEL FEITO CABELLO
  • MARIA JOSE LIÑAN GARCIA
  • MIGUEL ANGEL PEREZ GUTIERREZ
  • JUAN DE DIOS SANCHEZ DEL CORRAL GIMENEZ
  • IRENE GARCIA GAROZ
  • JULIO CAÑETE MENENDEZ
  • MARIA DE LAS MERCEDES ALVAREZ PEREZ
  • JAVIER NIETO PEREZ
  • FAUSTINO RUEDA RODRIGUEZ
  • JUAN MANUEL JIMENEZ ESPEJO
  • SORAYA JURADO LOPEZ
  • JOSE DIAZ REAL
  • LORENA TORRES RIVERO
  • MARIA ENCARNACION RIOS ZAMORA
  • JOSE ANTONIO FERNANDEZ BORREGO
  • JOSE AGUSTIN GONZALEZ AYALA
  • MONTSERRAT RIERA GARCIA
  • JOSE MANUEL PEREZ CASTILLO
  • VANESA SANCHEZ CAVADAS

Suplentes

  • PABLO MONTIEL GARCIA
  • ANTONIO JESUS ARJONA RUIZ
  • ENCARNACION MARIN FERNANDEZ
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