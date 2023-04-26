Esta es la lista con la que Con Andalucía concurrirá a las elecciones municipales del 28 de mayo en Málaga

Estos son los candidatos de Con Andalucía, confluencia formada Izquierda Unida, Podemos, Más País Andalucía, Verde Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde, para el Ayuntamiento de Málaga.
Con Andalucía:
- ANTONIA MORILLAS GONZALEZ (TONI)
- (IZQUIERDA UNIDA)
- NICOLAS SGUIGLIA (PODEMOS)
- REMEDIOS RAMOS SANCHEZ (IZQUIERDA UNIDA)
- FRANCISCA MACIAS LUQUE (PODEMOS)
- ANGEL ISIDORO RODRIGUEZ RAMIREZ (VERDES EQUO)
- EDUARDO REINA CABALLERO (MAS PAIS ANDALUCIA)
- CARMEN MOLINA CAÑADAS (ALIANZA VERDE)
- RAFAEL ARREDONDO QUIJADA
- (INICIATIVA DEL PUEBLO ANDALUZ)
- MICAELA JIMENEZ FORTES (PODEMOS)
- ALICIA ESPEJO MORALES (IZQUIERDA UNIDA)
- FELIPE ANTONIO CARAS TORRES (Independiente)
- SERGIO ESCOBAR MENESES (IZQUIERDA UNIDA)
- MARINA AGUILAR CONEJO (PODEMOS)
- FRANCISCO JOSE JURADO GILABERT (MAS PAIS ANDALUCIA)
- ISABEL GARCIA TRIGUEROS (BELISA) (IZQUIERDA UNIDA)
- ALEJANDRO MARQUEZ URBANO (PODEMOS)
- MARGARITA TOLEDO POLO (IZQUIERDA UNIDA)
- FRANCISCO JOSE GUERRERO VALLE (ALIANZA VERDE)
- SELMA BENAZZOUZ BILBAO (PODEMOS)
- ANTONIA GLORIA PEREZ FLORES (INICIATIVA DEL PUEBLO ANDALUZ)
- JOSE RICARDO SOTO VERGARA (IZQUIERDA UNIDA)
- MARIA ESPERANZA ROJO FERNANDEZ (VERDES EQUO)
- JUAN RAMON GONZALEZ TRIGUERO (PODEMOS)
- IRENE MARIA JURADO FERNANDEZ (IZQUIERDA UNIDA)
- ANTONIA RUBIO GOMEZ (PODEMOS)
- ANA MARIA MALO BLANCO (MAS PAIS ANDALUCIA)
- ADORACION LORENZO PEÑA (IZQUIERDA UNIDA)
- DANIEL GONZALEZ LUQUE (PODEMOS)
- JUAN CARLOS ESPEJO CABEZAS (IZQUIERDA UNIDA)
- CARMEN ROSA NAVAJAS MORENO (PODEMOS)
- ADELA JIMENEZ VILLAREJO (Independiente)
Suplentes
- MARIA CONEJO BARRANCO (PODEMOS)
- PEDRO MANUEL CAMPOS MORALES (Independiente)
- MARIA SILVIA FUERTES DE ESTEFANI (Independiente)
- IGNACIO LADRON DE GUEVARA SOLDADO (PODEMOS)
- JOSE MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ (Independiente)
- MARIA LOZANO PINO (INICIATIVA DEL PUEBLO ANDALUZ)
- JOSE GALINDO GOMEZ (Independiente)
- JESUS NAVAS FERNANDEZ (VERDES EQUO)
- AMANDA MEYER HIDALGO (IZQUIERDA UNIDA)