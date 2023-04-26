Elecciones Municipales

Esta es la lista con la que Con Andalucía concurrirá a las elecciones municipales del 28 de mayo en Málaga

Antonia Morillas es la candidata a la alcaldía de Málaga por la confluencia de izquierda de Con Andalucía

Redacción

Málaga | 26.04.2023 09:18

Candidatos de Con Andalucía
Candidatos de Con Andalucía | Con Andalucía

Estos son los candidatos de Con Andalucía, confluencia formada Izquierda Unida, Podemos, Más País Andalucía, Verde Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde, para el Ayuntamiento de Málaga.

Con Andalucía:

  • ANTONIA MORILLAS GONZALEZ (TONI)
  • (IZQUIERDA UNIDA)
  • NICOLAS SGUIGLIA (PODEMOS)
  • REMEDIOS RAMOS SANCHEZ (IZQUIERDA UNIDA)
  • FRANCISCA MACIAS LUQUE (PODEMOS)
  • ANGEL ISIDORO RODRIGUEZ RAMIREZ (VERDES EQUO)
  • EDUARDO REINA CABALLERO (MAS PAIS ANDALUCIA)
  • CARMEN MOLINA CAÑADAS (ALIANZA VERDE)
  • RAFAEL ARREDONDO QUIJADA
  • (INICIATIVA DEL PUEBLO ANDALUZ)
  • MICAELA JIMENEZ FORTES (PODEMOS)
  • ALICIA ESPEJO MORALES (IZQUIERDA UNIDA)
  • FELIPE ANTONIO CARAS TORRES (Independiente)
  • SERGIO ESCOBAR MENESES (IZQUIERDA UNIDA)
  • MARINA AGUILAR CONEJO (PODEMOS)
  • FRANCISCO JOSE JURADO GILABERT (MAS PAIS ANDALUCIA)
  • ISABEL GARCIA TRIGUEROS (BELISA) (IZQUIERDA UNIDA)
  • ALEJANDRO MARQUEZ URBANO (PODEMOS)
  • MARGARITA TOLEDO POLO (IZQUIERDA UNIDA)
  • FRANCISCO JOSE GUERRERO VALLE (ALIANZA VERDE)
  • SELMA BENAZZOUZ BILBAO (PODEMOS)
  • ANTONIA GLORIA PEREZ FLORES (INICIATIVA DEL PUEBLO ANDALUZ)
  • JOSE RICARDO SOTO VERGARA (IZQUIERDA UNIDA)
  • MARIA ESPERANZA ROJO FERNANDEZ (VERDES EQUO)
  • JUAN RAMON GONZALEZ TRIGUERO (PODEMOS)
  • IRENE MARIA JURADO FERNANDEZ (IZQUIERDA UNIDA)
  • ANTONIA RUBIO GOMEZ (PODEMOS)
  • ANA MARIA MALO BLANCO (MAS PAIS ANDALUCIA)
  • ADORACION LORENZO PEÑA (IZQUIERDA UNIDA)
  • DANIEL GONZALEZ LUQUE (PODEMOS)
  • JUAN CARLOS ESPEJO CABEZAS (IZQUIERDA UNIDA)
  • CARMEN ROSA NAVAJAS MORENO (PODEMOS)
  • ADELA JIMENEZ VILLAREJO (Independiente)

Suplentes

  • MARIA CONEJO BARRANCO (PODEMOS)
  • PEDRO MANUEL CAMPOS MORALES (Independiente)
  • MARIA SILVIA FUERTES DE ESTEFANI (Independiente)
  • IGNACIO LADRON DE GUEVARA SOLDADO (PODEMOS)
  • JOSE MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ (Independiente)
  • MARIA LOZANO PINO (INICIATIVA DEL PUEBLO ANDALUZ)
  • JOSE GALINDO GOMEZ (Independiente)
  • JESUS NAVAS FERNANDEZ (VERDES EQUO)
  • AMANDA MEYER HIDALGO (IZQUIERDA UNIDA)
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