Cruz Roja en Málaga llevará a cabo la tercera edición de 'Ultramágica', un espectáculo con el que se promueve que padres, madres, hijos e hijas compartan una tarde solidaria, aunque también va dirigido a público de todas las edades al que le guste disfrutar de la magia.
Contará con las intervenciones de magos de distintas disciplinas (magia de cerca, malabarismos, payaso, magia infantil...) y con la presencia de Luis Olmedo, reconocido internacionalmente con giras en multitud de países y que es campeón del mundo de micromagia.
Será el jueves 10 de diciembre a las 19:30 horas en el Teatro Echegaray de Málaga. El beneficio de cada entrada tendrá la finalidad de reforzar los proyectos de infancia y juventud de Cruz Roja en esta provincia. Este evento es posible gracias al apoyo de empresas como Dacrisa, comprarcarne.es, Repayca y Enjoy Wellness San José, y del Ayuntamiento de Málaga.
Las entradas ya se pueden comprar en unientradas.es https://www.unientradas.es/es/espectaculo/evento-de-magia-ultramagica/26-27MagicaUltra
Participarán los siguientes magos:
- Luis Olmedo. Es conocido por su maestría en la micromagia, una disciplina que consiste en crear efectos mágicos con objetos cotidianos como cartas, monedas, billetes... Ha cosechado premios por todo el mundo, siendo Campeón de España de Micromagia, Medalla al Mérito en Londres, Premio Nacional de Francia o Premio Latinoamericano.
- Héctor Mancha. Un artista multidisciplinar especializado en magia de cartas, magia de salón, robo escénico (pickpocket), sombras chinas e improvisación… En 2015 ganó el premio al mejor mago del mundo que otorga la Federación Internacional de Sociedades Mágicas. Vigente campeón de España.
- Luis Manuel Salmerón. Es un ilusionista granadino especializado en el arte de la manipulación, rama de la magia en la que sus manos dotan de vida a cartas, monedas o pañuelos. Ha sido múltiples veces reconocido, destacando el Premio Frakson al mejor mago del año (2006) por la Sociedad Española de Ilusionismo.
- Kayto. Tiene alma de mago y corazón de payaso, de esta forma puede mezclar el mundo de la magia y el mundo del clown con el único objetivo de divertir al público... Subcampeón de España de magia infantil.
- Juan Garrido. Nuestro maestro de ceremonias para ‘Ultramágica’. Profesional con más de 27 años de experiencia aportando un toque único y mágico a eventos. Su objetivo no es solo entretener, sino crear un impacto que fortalezca lazos, inspire y motive...