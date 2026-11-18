Cruz Roja en Málaga llevará a cabo la tercera edición de 'Ultramágica', un espectáculo con el que se promueve que padres, madres, hijos e hijas compartan una tarde solidaria, aunque también va dirigido a público de todas las edades al que le guste disfrutar de la magia.

Contará con las intervenciones de magos de distintas disciplinas (magia de cerca, malabarismos, payaso, magia infantil...) y con la presencia de Luis Olmedo, reconocido internacionalmente con giras en multitud de países y que es campeón del mundo de micromagia.

Será el jueves 10 de diciembre a las 19:30 horas en el Teatro Echegaray de Málaga. El beneficio de cada entrada tendrá la finalidad de reforzar los proyectos de infancia y juventud de Cruz Roja en esta provincia. Este evento es posible gracias al apoyo de empresas como Dacrisa, comprarcarne.es, Repayca y Enjoy Wellness San José, y del Ayuntamiento de Málaga.

Las entradas ya se pueden comprar en unientradas.es https://www.unientradas.es/es/espectaculo/evento-de-magia-ultramagica/26-27MagicaUltra

Participarán los siguientes magos: