La Corredera llevará “La Nueva Flamencura” a Perita Fest el 28 de noviembre

La Corredera se suma al cartel de Perita Fest 2026, que regresará a Torremolinos los próximos 27 y 28 de noviembre. El grupo cordobés actuará durante la jornada del sábado 28, llevando al festival su particular forma de entender el flamenco: una propuesta fresca, desenfadada y contemporánea que ellos mismos definen como “la nueva flamencura”.

La historia de La Corredera comienza apenas en 2025, cuando cuatro amigos de Córdoba, dos primos gitanos y dos primos payos, se reúnen para grabar una primera canción en el estudio de uno de ellos y compartirla a través de las plataformas digitales. Lo que comenzó de manera espontánea no tardó en convertirse en un fenómeno en redes sociales: pocos meses después, sus vídeos ya acumulaban millones de visualizaciones en TikTok e Instagram, sin haber realizado inversión en campañas publicitarias.

Formado por Manuel Santiago, Kike Castro, Israel Llanos y Álvaro Llanos, el grupo ha encontrado una identidad propia recuperando la esencia de la rumba y el flamenco y trasladándola al lenguaje de una nueva generación. Su música bebe de referentes como Los Chunguitos, Los Chichos o Gipsy Kings, respetando la tradición pero incorporando una mirada contemporánea que conecta especialmente con las generaciones millennial y Z.

Ese crecimiento digital ha tenido continuidad en su música. En diciembre de 2025 publicaron su primer álbum de estudio, El Arte, un trabajo que reúne la identidad musical que La Corredera había ido construyendo desde sus primeros lanzamientos. Canciones como “Rumbas del Molina”, “Camarón”, “Conmigo” o “Carmela (De fiesta en la Brasa)” forman parte de ese recorrido, en el que elementos del flamenco tradicional conviven con estructuras y sonidos más cercanos al pop.

Desde entonces, el proyecto continúa creciendo. La Corredera cuenta actualmente con más de 220.000 oyentes mensuales en Spotify y ha continuado ampliando su repertorio durante 2026 con nuevos lanzamientos como “Granuja”, “Dos Corazones”, “Cariño Mío” y su reciente “Si Tengo a Mi Novia”.

Su incorporación a Perita Fest 2026 llevará esa mezcla de tradición y modernidad hasta Torremolinos en una edición que volverá a convertir el festival en punto de encuentro para diferentes propuestas musicales.