El coreógrafo Enrique Gasa Valga presenta en el Teatro del Soho CaixaBank su adaptación de El Gran Gatsby a través de la danza, con música y voz en directo

El coreógrafo Enrique Gasa Valga presenta en el Teatro del Soho CaixaBank su adaptación de El Gran Gatsby - El Show a través de la danza, con música y voz en directo

Tras su éxito en los escenarios internacionales, esta vibrante producción de danza contemporánea basada en la célebre novela de F. Scott Fitzgerald, llega a Málaga del 17 al 22 de noviembre para ofrecer una temporada limitada de tan solo 7 funciones.

Con libreto firmado por Gasa Valga junto a Birgit Edelbauer-Heiss, el espectáculo transporta al espectador al corazón de los locos años veinte estadounidenses, con 11 bailarines y una banda de 7 músicos en directo. Lejos de ser una versión literaria tradicional, El Gran Gatsby - El Show reinventa el relato con una coreografía sobre el deseo, la obsesión y el vacío del sueño americano.

El Gran Gatsby - El Show apuesta por la música interpretada en vivo con temas emblemáticos de Nina Simone, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, etc, iconos del jazz que se entrelazan con arreglos y composiciones inéditas, interpretadas por la

voz de Greta Marcolongo.

El montaje tuvo una exitosa temporada con localidades agotadas en el Tiroler Landestheater de Austria. Posteriormente, se presentó en el prestigioso Deutsches Theater de Múnich y en La Grande Nuit du Tennis de Montecarlo, donde recibió una calurosa acogida tanto de la crítica como del público. Tras visitar varios teatros en España, la producción llegará a Málaga en noviembre de 2026.

Una lectura coreográfica del mito Gatsby

Jay Gatsby, rodeado de riqueza, misterio y fiestas espectaculares, es retratado aquí como un personaje trágico, cegado por una ilusión romántica que nunca fue real. Su mundo de excesos y apariencias se derrumba al ritmo del swing y el jazz, a través de veinte escenas cuidadosamente seleccionadas por Gasa Valga para construir un relato visual preciso, dinámico y profundamente humano.

La pieza se articula en torno a una dramaturgia clara y accesible, con una narrativa que sigue el punto de vista de Nick Carraway, testigo del ascenso y caída de Gatsby. El espectáculo recurre a un elenco internacional de bailarines, acompañado por una potente

banda en directo, que interpreta desde clásicos del jazz hasta composiciones originales del director musical Roberto Tubaro.

Un equipo artístico de excelencia

La dirección y coreografía están a cargo de Enrique Gasa Valga, una figura clave en el panorama escénico europeo actual. Nacido en Esparreguera, su trayectoria internacional lo ha llevado a dirigir durante más de una década el Ballet del Tirol en Innsbruck y a crear más de 50 producciones de danza, ópera y musicales. En 2023 fundó su propia compañía, actualmente residente en el Deutsches Theater de Múnich. Además, sigue llevando sus espectáculos por distintos escenarios de Europa. En otoño de 2024, estrenó en Barcelona

su creación más reciente, FRIDA: Pasión por la Vida, que fue aclamada por la crítica y el

público.

La escenografía de Helfried Lauckner, el vestuario de Birgit Edelbauer-Heiss y la iluminación diseñada por Manfredi Michelazzi completan un montaje cuidado al detalle. El cuerpo de baile cuenta con intérpretes de reconocida solvencia y expresividad, capaces de

transitar entre la técnica contemporánea y la teatralidad de los grandes dramas.