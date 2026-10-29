La Concejalía de Turismo diseña una programación repleta de actividades culturales culturales y de ocio para la XVIII Feria del Jamón de Campillos

Campillos se prepara para celebrar su tradicional Feria del Jamón y productos derivados del cerdo, que tendrá lugar el próximo 8 de noviembre. Este evento reúne cada año a miles de visitantes procedentes de distintos puntos de Andalucía para disfrutar de una jornada dedicada a la gastronomía.

Este año, la celebración alcanza su mayoría de edad con la decimoctava edición de un evento declarado Fiesta de Singularidad Turística Provincial. El Parque José María Hinojosa volverá a convertirse en un enclave de referencia para reunir a más de 50 empresas del sector porcino y de la alimentación, que ofrecerán productos derivados del cerdo y elaborados de manera artesanal. Aunque el jamón será el gran protagonista de la feria, los asistentes también podrán degustar una amplia variedad de productos, entre los que destacan todo tipo de embutidos como el salchichón, la morcilla, el chorizo y también los quesos, el aceite de oliva y los productos ecológicos. Durante la feria habrá, además, un servicio de barra a cargo de la Hermandad de La Pollinica.

En la última edición, la feria superó los 17.000 visitantes, una cifra récord que evidencia la consolidación de este evento como una de las ferias gastronómicas de referencia en la región andaluza.

La Feria del Jamón ofrece al mismo tiempo un amplio programa cultural y de ocio pensado para todas las edades y que abarca todo el fin de semana. La programación de actividades diseñada por la Concejalía de Turismo con motivo de la XVIII Feria del Jamón y productos derivados del cerdo es la siguiente:

Sábado 7 de noviembre:

10:00 horas: Curso de iniciación al corte de jamón. Lugar: salón de exposiciones del Ayuntamiento. Precio: 15 euros por persona. Inscripciones: hasta el 6 de noviembre en el Centro de Interpretación "Reserva Natural Lagunas de Campillos".

13:30 horas: Cata de vinos de Bodegas Carpe Diem. Lugar: explanada del Ayuntamiento. Precio: 10 euros por persona. Inscripciones: hasta el 6 de noviembre en el Centro de Interpretación "Reserva Natural Lagunas de Campillos".

21:30 horas: Actuación musical del grupo "Señor Mirinda". Lugar: explanada del Ayuntamiento.

23:00 a 03:00 horas: Actuación del DJ Josan Oliva. Lugar: explanada del Ayuntamiento.

Domingo 8 de noviembre: