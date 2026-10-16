Cinco hospitales Vithas, premios TOP 20 de IQVIA

Cinco hospitales Vithas han sido galardonados en la vigésimo sexta edición de los Premios Hospitales Top 20 convocados por IQVIA, que reconocen la excelencia, calidad asistencial, la eficiencia y la buena gestión de los centros sanitarios públicos y privados en España.

En concreto, el Hospital Vithas Castellón ha sido premiado en el área de Musculoesquelético nivel II (hospitales con cirugía de espalda); Vithas Vitoria ha sido galardonado en el área de Urgencias nivel I (hospitales privados); Vithas Málaga y Vithas Vigo han hecho doblete en el área de Gestión hospitalaria global; y Vithas Medimar también ha sido premiado en el área de Gestión hospitalaria global en la categoría de hospitales privados pequeños.

Además, en esta vigésimo sexta edición han resultado finalistas el Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa, en el área de UCI; el Hospital Vithas Málaga, en el área de Musculoesquelético; y Vithas Medimar, en el área de Urgencias.

Este año han participado más de 200 hospitales públicos y privados de España. Los premios Hospitales TOP 20 se basan en la comparación de resultados entre centros sanitarios españoles, públicos y privados, que se someten voluntariamente a la evaluación de una treintena de procesos que contienen más de 120 indicadores en 8 áreas clínicas. Ofrece así un análisis comparativo y objetivo para mejorar la calidad y la eficiencia del sector sanitario.

“Uno de cada tres hospitales Vithas ha sido seleccionado entre los mejores de España en 8 categorías, y cinco de ellos han recibido otros tantos Premios Top 20. Este nuevo reconocimiento evidencia que la calidad asistencial no es una aspiración de nuestros hospitales, sino una forma de trabajar transversal y estructurada. Mi felicitación a todos ellos”, afirma Pedro Rico, CEO de Vithas.

“Galardones como los Hospitales Top 20 reconocen de manera objetiva e independiente nuestro compromiso con la excelencia, la calidad asistencial y la eficiencia. Todo esto no sería posible sin el esfuerzo diario que realizan todos los profesionales de Vithas. Mi más sincera enhorabuena a todos ellos”, añade David Baulenas, director corporativo de Asistencia, Calidad e innovación de Vithas.

Evaluación de la gestión hospitalaria global y diferentes áreas clínicas

Estos galardones evalúan la gestión hospitalaria global y diferentes áreas clínicas, como sistema nervioso, corazón, digestivo, musculoesquelético o pediatría, entre otras. Además, en esta última edición se ha incorporado el enfoque de Top Value y el módulo Right Care para medir la adecuación de la práctica clínica en farmacia hospitalaria, transfusiones y radiodiagnóstico.