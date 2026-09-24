Los centros comerciales Rosaleda y Los Patios se unen a Andalimpia y Amigos del Mar en la Recogida de basuraleza en el espigón de la Playa de la Misericordia con motivo del World Cleanup Day

Con motivo de la celebración global del World Cleanup Day (Día Mundial de la Limpieza), los centros comerciales Rosaleda y Los Patios unieron fuerzas el pasado domingo 20 de septiembre junto a las asociaciones medioambientales Andalimpia y Amigos del Mar para llevar a cabo una acción comunitaria de recogida de basuraleza en el espigón de la playa de La Misericordia.

A lo largo de una jornada de cuatro horas de trabajo, un grupo de más de 20 voluntarios se movilizó para sanear esta zona de la costa malagueña, logrando retirar 215 kilogramos de basuraleza. La rápida intervención evitó que multitud de plásticos, microplásticos y otros desechos continuaran dañando el ecosistema marino y la fauna local.

Materiales y apoyo logístico para los voluntarios

Para garantizar la efectividad y seguridad de la jornada, los centros comerciales Rosaleda y Los Patios facilitaron todo el equipamiento necesario para los participantes:

● Material de recogida: Entrega de guantes de protección y bolsas de basura destinadas a la retirada y posterior separación de los residuos.

● Equipamiento para la jornada: Mochilas conmemorativas para la comodidad del equipo de voluntariado.

● Avituallamiento: Manzanas frescas al finalizar la actividad para reponer fuerzas y compartir un espacio de convivencia.

Un llamado a la concienciación ambiental

Más allá de la cifra de residuos recogidos, el propósito central de esta iniciativa fue concienciar a la ciudadanía sobre el impacto que generan las acciones cotidianas y el abandono de residuos en nuestros espacios naturales y costeros.

La alianza entre los centros comerciales Rosaleda y Los Patios junto a colectivos ambientales de referencia como Andalimpia y Amigos del Mar refuerza el compromiso social con Málaga y demuestra cómo el trabajo en equipo entre empresas, entidades sociales y ciudadanos es fundamental para proteger el litoral y construir un entorno más sostenible.