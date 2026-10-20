El Centro Comercial Rosaleda ilumina su fachada de rosa con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama

Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, que se celebra el 19 de octubre, el Centro Comercial Rosaleda ilumina su fachada de color rosa en una acción de sensibilización y apoyo a los pacientes y sus familias.

Esta iniciativa se lleva a cabo en colaboración con la sede provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Málaga. Con el encendido especial de su arquitectura exterior, el recinto comercial busca dar visibilidad a la causa, concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del diagnóstico precoz y transmitir un mensaje de esperanza y solidaridad a la sociedad malagueña.

La iluminación rosa del Centro Comercial Rosaleda actúa como un faro de concienciación en la ciudad, recordando la trascendencia de mantener un hábito constante de revisiones de salud y de apoyo a las personas que atraviesan esta enfermedad.

«Es un momento de máxima relevancia para la concienciación y la sensibilización social. En el Centro Comercial Rosaleda iluminamos nuestra fachada de color rosa para manifestar nuestro compromiso con los pacientes y sus familias, poniendo nuestro espacio al servicio de un mensaje fundamental: la importancia de la prevención y la detección precoz en la lucha contra el cáncer de mama».

Por su parte, desde la sede provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga valoran positivamente esta iniciativa que permite acercar la causa al conjunto de los malagueños y poner en primer plano la importancia de cuidar la salud y acompañar a los afectados.