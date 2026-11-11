La CEM destaca la "normalidad" en el primer balance del arranque de la huelga general en Málaga

La Confederación de Empresarios de Málaga destaca la normalidad con la que se está desarrollando la jornada de huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, después de los piquetes informativos desarrollados durante la pasada madrugada en el centro de Málaga y más allá de algunos momentos puntuales de tensión registrados a primera hora de la mañana en las instalaciones de la EMT, Mercamálaga y Metro de Málaga, así como determinados intentos de corte de tráfico. Con estas salvedades, hasta el momento no se han registrado incidentes reseñables.

En este sentido, desde CEM queremos destacar y agradecer la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuya intervención está contribuyendo a garantizar la normalidad, preservar la convivencia y facilitar el ejercicio de los derechos de todos durante esta jornada. Desde CEM mantenemos un seguimiento permanente de la evolución de la convocatoria, en coordinación con el cerca de un centenar de organizaciones y asociaciones empresariales que integran nuestra Confederación, para conocer su incidencia sobre la actividad empresarial. En este sentido, habrá que tener en cuenta el peso del teletrabajo en el desarrollo de la jornada, que puede reducir el volumen habitual de desplazamientos a los centros de trabajo y deberá considerarse a la hora de valorar el alcance real de la huelga.

En este contexto, reiteran el mensaje de «Libertad para decidir. Respeto para todos», recordando que el derecho de huelga debe ejercerse con todas las garantías, al igual que debe respetarse la libertad de quienes decidan continuar desarrollando su actividad laboral. Desde la CEM apelan, una vez más, a la responsabilidad, la convivencia y el respeto mutuo, confiando en que el conjunto de la jornada transcurra con normalidad y sin situaciones de enfrentamiento