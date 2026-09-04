Casares despide el verano con el Día de la Virgen y la Feria del Cristo

Casares se prepara para vivir los últimos festejos del verano. Tras la celebración mañana, 5 de septiembre, del Día de la Patrona, la Virgen del Rosario del Campo, la localidad acogerá el próximo fin de semana, del 11 al 13 de septiembre, la Feria del Cristo.

El Día de la Virgen es una de las celebraciones más arraigadas de Casares, una jornada en la que tradición religiosa, convivencia y participación vecinal se unen en torno a la Patrona del municipio, en cuyo honor se celebra un triduo durante la semana.

Los actos comenzarán al amanecer con el tradicional Rosario de la Aurora. A continuación, tendrá lugar una misa flamenca, cantada por el Coro de la Hermandad. Al mediodía se celebrará la tradicional comida de convivencia.

La programación se retomará por la noche con la procesión de la Virgen del Rosario, que recorrerá las calles del municipio, seguida de una verbena popular con la Orquesta Cat For Ever.

La Feria del Cristo, del 11 al 13 de septiembre

Pero el Día de la Virgen no será el último festejo del verano. Casares volverá a salir a la calle el próximo fin de semana para celebrar, del 11 al 13 de septiembre, la Feria del Cristo, que cada año reúne a numerosos vecinos y visitantes en un ambiente festivo y de convivencia.

La Plaza de Casares será uno de los principales escenarios de estos festejos, con dos orquestas, D’Vértigo y Latidos, que pondrán música ininterrumpidamente a las noches de feria para que el baile no pare. El paseo de La Carrera se convertirá en un parque de atracciones infantiles para los más pequeños.

La Zona Joven, en El Llano, también tendrá un protagonismo especial. El viernes llegará la fiesta temática Bendito Lío, con retos y sorpresas, mientras que el sábado será el turno de Samueliyo Baby, uno de los artistas urbanos del momento.

Uno de los momentos más especiales de la Feria del Cristo será la procesión del Santo Cristo, que tendrá lugar el sábado 12 de septiembre a las 21.30 horas.

Con esta programación, Casares se prepara para disfrutar de un intenso fin de semana de música, tradición y convivencia que promete convertirse en el broche final del verano 2026.