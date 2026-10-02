La campaña malagueña de apoyo al Unicaja Baloncesto se presenta en Alhaurín de la Torre

La Finca Municipal El Portón de Alhaurín de la Torre ha acogido este jueves la presentación de una nueva edición de ‘Nuestra provincia juega’, la campaña de Unicaja Baloncesto que vuelve a estrechar los lazos entre el club malagueño y los municipios de la provincia. El acto ha contado con la presencia del alcalde, Joaquín Villanova, y del presidente de Unicaja Baloncesto, Antonio Jesús López Nieto.

También han asistido alcaldes y concejales de las 12 localidades que colaboran este año, así como Carlos Cabezas, leyenda del club, y el concejal de Deportes, Sergio Cortés.

Alhaurín de la Torre vuelve a formar parte de esta iniciativa junto a otros municipios de la provincia, que durante la temporada tendrán la oportunidad de acercar el baloncesto de élite a sus vecinos y promocionar sus localidades a través de diferentes acciones vinculadas a los partidos del Unicaja.

La presentación se produce además en un momento especialmente significativo para el club, que afronta las temporadas 2026/27 y 2027/28 dentro de la celebración de su 50 aniversario. Con motivo de esta efeméride, Unicaja Baloncesto prepara distintas actividades que llevarán la historia del club por toda la provincia.

Entre ellas se encuentra una exposición del fotógrafo Mariano Pozo, que recorrerá los doce municipios vinculados a la campaña, así como la producción de una película documental sobre la historia del Unicaja. El club también prepara diferentes acciones relacionadas con la música, los festivales y el público joven, dentro de un programa especial por su medio siglo de trayectoria.

Durante el acto, Antonio Jesús López Nieto ha reivindicado además el carácter provincial del club y ha destacado que Unicaja es “el equipo de Andalucía”, subrayando la importancia de mantener el vínculo con los municipios y con las nuevas generaciones de aficionados. El presidente también ha puesto en valor la capacidad del club para afrontar los momentos complicados y convertirlos en nuevas oportunidades, con una idea que ha resumido durante su intervención: “De las dificultades tienen que salir los éxitos”.

El alcalde, Joaquín Villanova, ha resaltado la unión de la provincia en torno a un mismo sentimiento: "el deporte, los valores y el orgullo de pertenecer a nuestra tierra". "Me gusta especialmente que una iniciativa recorra nuestros pueblos. Porque Unicaja es un equipo de toda la provincia y porque el deporte tiene esa capacidad tan bonita de unirnos, transmitir valores y crear sentimiento de pertenencia", ha añadido el regidor.

De esta forma, Alhaurín de la Torre mantiene su vinculación con Unicaja Baloncesto a través de una campaña que busca seguir llevando el baloncesto y la identidad del club por toda la provincia, coincidiendo además con una celebración tan especial como su 50 aniversario.