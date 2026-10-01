Según el estudio de Gloval, Málaga es la sexta capital de provincia de España con el precio del metro cuadrado más caro, Cádiz es la octava, Sevilla ocupa el puesto número 13, Granada el 17, Córdoba el 33, Almería el 37, Jaén el 49, mientras que Huelva ocupa el 51

El precio de la vivienda sigue subiendo en el segundo trimestre del año en todas las capitales de provincia de España. De hecho, según el último Barómetro del Mercado Residencial de Capitales de Provincia elaborado por Gloval, líderes en tasación inmobiliaria en España, el valor medio del metro cuadrado se sitúa en 2.327 euros, lo que supone un incremento anual del 12,1%.

En cuanto a las capitales de provincia de Andalucía, según el análisis de mercado de Gloval, Part of RINA Prime, Málaga es la sexta capital de provincia de España con el precio del metro cuadrado más caro con 3.530 euros, Cádiz es la octaba con 3.103, Sevilla ocupa el puesto número 13 con 2.692, Granada el 17 con 2.467, Córdoba el 33 con 1.769, Almería el 37 con 1.697, Jaén el 49 con 1.456, mientras que Huelva ocupa el 51 con 1.642 euros, siendo la segunda capital de provincia de España con el precio más barato. Málaga, Cádiz, Sevilla y Granada tienen un precio superior a la media nacional.

Málaga

En el segundo trimestre del 2026, el mercado inmobiliario en Málaga se encuentra en fase de desaceleración. Las compraventas han alcanzado las 1.429 operaciones, con una variación anual del -13,55%. El valor unitario de la vivienda se sitúa en 3.530 euros por metro cuadrado, frente a 3.137 en el mismo trimestre del año anterior. Esta comparación refleja una variación anual del 12,53%, equivalente a un incremento de 393 euros por metro cuadrado. En lo que llevamos de 2026, el precio del metro cuadrado ha aumentado un 0,17% si comparamos el primer trimestre del año con el segundo. Málaga es la sexta capital de provincia de España con el precio del metro cuadrado más caro.

Karina Katrib, Directora de Gloval Analytics, en Gloval, Part of RINA Prime ha comentado: “Según el último Barómetro del Mercado Residencial de Capitales de Provincia que hemos elaborado en Gloval, el valor medio del metro cuadrado en el segundo trimestre del año de las capitales de provincia de España se sitúa en 2.327 euros, lo que supone un incremento anual del 12,1%. En cuanto a Andalucía, Málaga se encuentra en fase de desaceleración, con un valor unitario de la vivienda de 3.530 euros por metro cuadrado, un 12,53% más que el mismo trimestre del año anterior. Por su parte, Cádiz se encuentra en fase de desaceleración. El metro cuadrado se sitúa en 3.103 euros por metro cuadrado, un 7,04% más. Son la sexta y octava capitales de provincia más caras de España.”

“Por su parte Sevilla se encuentra en fase de expansión, con un precio medio de 2.692 euros por metro cuadrado, un 11,33% más que el año pasado. Granada se encuentra en fase de desaceleración, su precio medio es de 2.467 euros, lo que supone un aumento del 10,83%, Córdoba también se encuentra en fase de desaceleración y su precio medio ha aumentado un 13,18% hasta situarse el metro cuadrado en 1.769 euros.”

“Otra capital cuyo mercado inmobiliario se encuentra en fase de desaceleración es Almería, el metro cuadrado ha alcanzado los 1.697 euros, lo que significa un aumento del 12,83% con respecto al mismo trimestre del año pasado.

“Por último, Jaén y Huelva también se encuentran en fase de desaceleración, el precio medio por metro cuadrado de Jaén es de 1.456, siendo la cuarta capital más barata de España. Huelva se convierte en la segunda más barata con un precio medio de 1.642 euros”.

Estudio completo en: https://www.gloval.es/informes/evolucion-precio-vivienda/barometro-del-mercado-residencial-capitales-provincias-2t-2026/.