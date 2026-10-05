Bryan Adams llevará ‘Roll With The Punches’ a Marenostrum Fuengirola el 22 de agosto de 2027

Más de cuatro décadas después de irrumpir en la escena internacional, Bryan Adams continúa escribiendo su propia historia sin mirar atrás. El artista canadiense mantiene intacta una de las voces más reconocibles del rock contemporáneo y una manera de entender la música que ha sabido atravesar generaciones. Roll With The Punches, además de dar nombre a su actual gira, abre un nuevo capítulo en su trayectoria: es su primer álbum autoeditado y una declaración de intenciones de un músico que sigue defendiendo la libertad creativa y el poder de las canciones.

Fuengirola será así una de las paradas de una gira que devuelve a los escenarios a un artista cuya discografía forma parte de la memoria musical colectiva. Canciones como Summer of ’69, Heaven, Run to You o (Everything I Do) I Do It for Youhan trascendido su tiempo para convertirse en clásicos, pero el directo de Bryan Adams no vive únicamente de la nostalgia. Su repertorio actual demuestra que aquel sonido que conquistó estadios en todo el mundo sigue teniendo fuerza, energía y capacidad para conectar con el público de hoy.

Su llegada a Marenostrum Fuengirola suma además una nueva dimensión a una trayectoria de conciertos marcada por grandes escenarios internacionales. El recinto andaluz, situado a orillas del Mediterráneo y con el castillo de Sohail como telón de fondo, se ha consolidado como uno de los grandes espacios musicales del verano en España, combinando programación internacional, producción de primer nivel y una experiencia de concierto difícil de replicar.