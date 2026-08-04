Así queda el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga tras la salida de Elisa Pérez de Siles

La actual concejala de Urbanismo, Carmen Casero, será a partir de septiembre portavoz del equipo de Gobierno y primera teniente de alcalde. Además, suma a su área la gestión de Contratación Pública Estratégica. Casero sustituirá así como responsable del Grupo Popular a Elisa Pérez de Siles, quien esta mañana ha anunciado su marcha, tras 19 años de trayectoria en el Ayuntamiento.

Juan Carlos Giardín, nuevo concejal

La salida de Pérez de Siles supone la incorporación como concejal de Juan Carlos Giardín, número 18 en la candidatura del Partido Popular para las elecciones municipales de 2023. Asumirá las áreas de Comercio, Gestión de la Vía Pública, Fomento de la Actividad Empresarial y el distrito Carretera de Cádiz.

Giardín es diplomado en Ciencias Policiales y Detective Privado por la Universidad de Elche y profesor homologado por el Ministerio del Interior para impartir formación a personal profesional de seguridad privada, es funcionario del Ayuntamiento, concretamente de la Policía Local, desde 1989. En la actualidad es jefe del Distrito 7 desde 2016.

Como se ha indicado, los cambios descritos se producirán a partir del mes que viene: se celebrará un Pleno extraordinario previsto para mediados de septiembre para la toma en conocimiento de la renuncia de Pérez de Siles; posteriormente, Giardín tomará posesión del acta de concejal tras los trámites que corresponden a la Junta Electoral de Zona; finalmente, tanto Giardín como Casero recibirán las delegaciones citadas mediante resolución del alcalde, Francisco de la Torre, documento donde quedará establecida la nueva estructura municipal, incluyendo las tenencias de Alcaldía: al pasar Casero a ocupar la primera de ellas, queda vacante la sexta, que pasará a ocupar la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Penélope Gómez.