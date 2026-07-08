Los mejores estudiantes españoles de Biología preparan en Málaga los campeonatos internacionales

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga (UMA) está acogiendo la preparación de la comitiva española de cara a la Olimpiada Internacional de Biología (IBO) 2026, que tendrá lugar la próxima semana en Vilnius, Lituania con más de 80 países participantes, y la Olimpiada Iberoamericana de Biología (OIAB), que se celebrará en el Instituto de Inmunología Butantan de Sao Paulo en Brasil durante la primera semana de septiembre, con 17 países participantes.

La profesora de Bioquímica Beatriz Martínez Poveda, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga, delegada de Andalucía de la Olimpiada Española de Biología, ha sido la responsable de organizar una semana intensa e importante que busca conseguir los mejores resultados en Lituania y Brasil. Para ello ha contado con la importante colaboración de profesoras y profesores de diferentes departamentos de la Facultad, encabezados por el decano, José Jiménez Jiménez, que ha sido el encargado de dar la bienvenida al grupo e inaugurar esta intensa semana de preparación.

La comitiva en la Facultad de Ciencias de la UMA | Universidad de Málaga

Los ocho alumnos 'elegidos' forman parte de una muestra de 5.000 estudiantes que comenzaron los procesos a inicios de 2026. Los participantes fueron seleccionados por sus centros educativos públicos y privados, compitieron en las respectivas fases locales, correspondientes a las 17 comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y los centros educativos que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de España tiene en otros países.

Medio centenar de ese grupo inicial de seleccionados en las fases locales compitió el pasado mes de marzo en la Universidad de Cantabria, donde fueron elegidos los ocho estudiantes que esta semana se preparan en Málaga. Los cuatro primeros clasificados participarán en la IBO y los cuatro siguientes en la OIAB.

Participarán en la IBO de Lituania:

Amelia Alesón Orallo, de Extremadura, que inicia estudios de Medicina.

Antonio Monge Álvarez de Toledo , de Extremadura, que inicia estudios de Medicina.

Santiago Requero Jiménez , de Madrid, que inicia estudios de Medicina.

Martín Serrano Vera, de Murcia, que inicia estudios de Medicina.

Participarán en la OIAB de Brasil:

Pau Alfaro González , de Cataluña, que inicia estudios de Bioquímica y Biología Molecular.

Patricia Pueyo Sánchez , de Aragón, que inicia estudios de Biotecnología.

Miguel Masa Fernández , de Madrid, que inicia estudios de Matemáticas.

Ángel Alemany Rojas, de la Comunidad Valenciana, que inicia estudios de Medicina.

La delegación española se completa con la profesora Raquel Ortells, de la Comunidad Valenciana; Javier Portal, de Madrid; Luis Fernández, de Galicia; y Antoni Gamundi, de las Islas Baleares, miembros de la Junta Directiva de la Olimpiada Española de Biología, que formarán parte de los jurados internacionales de ambas competiciones.