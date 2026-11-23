El próximo jueves 8 de julio, Alice Cooper llegará por primera vez a Starlite Occident Marbella. Considerado uno de los grandes referentes del rock, es pionero del shock rock, un estilo que combina hard rock y teatralidad. Su inconfundible universo escénico, inspirado en el cine de terror y el vodevil, ha convertido sus conciertos en auténticos espectáculos.

Desde Gran Canaria llega Lucho RK, uno de los nombres con mayor proyección de la nueva escena urbana. El próximo jueves 5 de agosto, llegará a Starlite Occident tras destacar con proyectos como ¿Quién está aquí?, junto a La Pantera, y alcanzar un nuevo hito con su primer álbum, Sordo de un pie, que se ha mantenido durante más de cuatro semanas consecutivas en el número uno e incluye canciones como “Contigo” y “Retrica”.

El martes 10 de agosto, Los Secretos regresarán por tercera vez a Starlite Occident Marbella. Liderada por Álvaro Urquijo, la banda es una de las grandes referencias del pop-rock español, con canciones que forman parte de la memoria musical de varias generaciones, como “Pero a tu lado” y “Déjame”. En esta ocasión presentarán su nuevo álbum, Nada es como antes, junto a los grandes clásicos de su trayectoria.

El sábado 14 de agosto, La Plazuela debutará en Starlite Occident Marbella. Formado por los granadinos Manuel Hidalgo Sierra y Luis Abril Martín, el dúo reivindica la cultura popular andaluza a través de una fusión de flamenco, música electrónica y funk. Con trabajos como Roneo Funk Club y La Caleta, se ha consolidado como una de las propuestas más personales de la nueva escena musical española.

Estas nuevas confirmaciones se suman a los conciertos ya anunciados de Camilo, el próximo 1 de julio; Los Delinqüentes, el 30 de julio; y La Oreja de Van Gogh, el 13 de agosto, que formarán parte de la programación de Starlite Occident Marbella 2027, una edición que continúa incorporando grandes nombres de la música nacional e internacional.