La Agencia de Emergencias recomienda pautas de autoprotección para esta Semana Santa

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ofrece una serie de recomendaciones a la población para evitar situaciones de emergencia asociadas a grandes concentraciones, como las que se producen con motivo de la Semana Santa en Andalucía. Una de las más destacadas es ver las procesiones y cortejos en espacios amplios, calles anchas y seguir las medidas de seguridad establecidas.

EMA 1-1-2 recuerda la importancia de mantener, en todo momento, una conducta cívica y respetuosa y en caso de emergencia, llamar al teléfono 1-1-2, mantener la calma, no gritar, no correr, no alarmar y seguir las indicaciones de los operativos de emergencia desplegados en cada lugar. Hay que evitar empujones y no se debe subir a rejas, muros, barandillas, contenedores o cualquier otro elemento del mobiliario urbano del que podamos caer o provocar daños a otras personas.

Al llegar al lugar elegido para ver la procesión se aconseja localizar las vías de evacuación y no obstaculizarlas en ningún caso, para favorecer el paso de los servicios de emergencia y sanitarios si fuera necesario. En este sentido, desde la EMA se insiste en que es preferible acudir a las procesiones con los carritos y sillas de bebés plegados, siempre que sea posible, así como el uso del transporte público tanto para ir como para volver de disfrutar de las cofradías.

Otra de las medidas de seguridad es vigilar con especial atención a los niños, llevarlos siempre de la mano o en brazos si son pequeños y ponerles pulseras identificativas, donde aparezca el teléfono de la persona de contacto, para poder contactar con ella en caso de pérdida. Si no se dispone de pulsera, se le puede anotar al menor el teléfono en la mano o el antebrazo con bolígrafo o en un papel que guarde en sus bolsillos.

En este sentido, es importante enseñar a los niños que deben pedir ayuda a la Policía, a Protección Civil o a cualquier otro operativo que esté en el lugar, así como a familias con niños. Si el menor dispone de teléfono móvil propio, el adulto debe enseñarle que puede llamar al teléfono 1-1-2 en caso de emergencia y ofrecer al gestor que atienda la llamada los datos básicos para poder gestionarla: qué ocurre y dónde.

Si acudimos en grupo a disfrutar de procesiones y cortejos, se recomienda establecer un punto de encuentro por si algún miembro se pierde o desorienta, un lugar que sea fácilmente reconocible para todos los miembros del grupo.

La EMA recuerda a la ciudadanía que tiene a su disposición el teléfono 1-1-2, un servicio público, gratuito, multilingüe y al que se puede llamar para cualquier tipo de emergencia, las 24 horas, los 365 días del año.