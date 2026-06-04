Naiz Homes crece en Málaga con 238 nuevas viviendas en Teatinos

Naiz Homes, promotora inmobiliaria enfocada en el desarrollo de proyectos residenciales en ubicaciones estratégicas, con elevados estándares de calidad y valor arquitectónico, refuerza su presencia en la Costa del Sol con una nueva promoción en Teatinos, uno de los principales polos de desarrollo inmobiliario y tecnológico de Málaga capital. Jara de Teatinos contará con 238 viviendas de uno a tres dormitorios y una superficie total de 9.000 m².

La promoción ha sido concebida por el estudio Alberro Arquitectos, lo que aporta un diseño diferencial gracias su conocimiento del territorio y su enfoque con énfasis en la integración con el entorno, la calidad espacial y la sostenibilidad. Del mismo modo, el edificio ha sido diseñado con criterios de eficiencia energética e incorpora sistemas de energías renovables como la aerotermia para la producción de agua caliente sanitaria (ACS) y paneles fotovoltaicos destinados al suministro de los servicios comunes. Asimismo, las zonas comunitarias contarán con iluminación LED de alta eficiencia, mientras que las viviendas dispondrán de carpinterías de PVC con doble acristalamiento, favoreciendo el aislamiento térmico y minimizando las pérdidas y ganancias energéticas.

Además de jardín o terraza, ofrece zonas comunes como piscina, pista de pádel, zona de coworking, área infantil tres plantas de aparcamiento, trasteros y sauna. Ubicada en una zona plenamente consolidada, con una alta demanda residencial y excelente conexión con el resto de la ciudad y al aeropuerto, muy próxima a la Universidad, centros educativos y al Hospital Virgen de la Victoria.

Con este nuevo proyecto, el cuarto de la compañía en la región, y que se encuentra al 50% de su desarrollo, Naiz Homes avanza en su plan de crecimiento en Andalucía. La compañía cuenta actualmente con un equipo local en Málaga, que prevé reforzar a lo largo de 2026 para seguir impulsando su actividad en la zona y aportar a la ciudad viviendas de altas calidades y valor arquitectónico.