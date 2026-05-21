Más de 250 representantes de instituciones públicas y privadas celebran el 20º aniversario del Hospital Vithas Xanit Internacional

El Hospital Vithas Xanit Internacional ha celebrado su 20º aniversario con un acto institucional que ha reunido a más de 250 asistentes, entre los que se encontraban alcaldes, presidentes de colegios profesionales, universidades y asociaciones empresariales y sociales.

El evento, celebrado en el salón de actos del hospital, ha contado con la asistencia del alcalde de Benalmádena, que clausuró el acto; las alcaldesas de Torremolinos y Fuengirola, el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, el decano de la Facultad de la Facultad de Turismo, el delegado territorial de la Consejería de Salud de Málaga, el vicepresidente del Colegio Oficial de Médicos de Málaga, el vicesecretario del consejo general de Fisioterapeutas de España, presidentes del Colegio de Farmacéuticos de Málaga y del Colegio de Psicología, así como representantes de las principales compañías de seguros nacionales e internacionales. También contó con una amplia asistencia del tejido empresarial y turístico de Málaga y Andalucía, y de la sociedad civil.

Por parte de Vithas asistieron su presidente, Jorge Gallardo; el CEO, Dr. Pedro Rico; el director territorial de Vithas en Andalucía, José María Baena, y el director gerente del Hospital Vithas Xanit Internacional, José Antonio Ródenas, junto a varios directores corporativos y los gerentes de los hospitales andaluces de Vithas.

Al término del aniversario se celebró un homenaje in memoriam de Mercedes Mengíbar, figura clave en la historia del Hospital Vithas Xanit Internacional. Todas las autoridades que intervinieron en el acto tuvieron unas emotivas palabras en recuerdo de Mercedes Mengíbar.

Vithas Xanit, un caso de éxito

El presidente de Vithas, Jorge Gallardo, recordó la importancia que tuvo la incorporación de Xanit Internacional en 2014 a Vithas: “Encontramos algo que no siempre se encuentra: una cultura asistencial sólida y una dirección que había sabido imprimir carácter propio a cada rincón de este hospital”.

Jorge Gallardo también destacó como Xanit y el resto de hospitales de la red se benefician de su pertenencia a Vithas, “una compañía que tiene una característica que nos distingue en el sector sanitario español: un accionista único, de origen familiar, con vocación de largo plazo”. Una singularidad que “significa estabilidad, visión de largo plazo y toma de decisiones que no están dictadas por la presión de los mercados y significa que el centro no el resultado financiero, sino el paciente”.

El CEO de Vithas, el doctor Pedro Rico, recalcó que “hoy celebramos que cientos de miles de profesionales han mantenido Vithas Xanit abierto, funcionando, adaptándose, innovando y liderando el cambio durante 20 años”, ligando esa trayectoria de éxito al papel insustituible de Mercedes Mengíbar.

El doctor Rico también puso en valor las sinergias que se producen entre las partes y el todo de una compañía hospitalaria como Vithas. “Gracias a la contribución de Vithas Xanit y de los otros 21 hospitales Vithas, nuestra compañía lleva años instalada en una sólida posición de liderazgo de la sanidad española”. Como recordó, solo en 2025 Vithas inauguró dos nuevos hospitales en Barcelona y Valencia, casi alcanzó 800 millones de euros de facturación, los 14.500 profesionales y culminó su proyecto de transformación digital.

En este sentido, José Antonio Ródenas ha querido destacar el valor humano que hay detrás de la actividad diaria del centro, subrayando el compromiso, la dedicación y el esfuerzo de quienes hacen posible el funcionamiento del hospital y su evolución constante. Asimismo, ha puesto el foco en la confianza de quienes acuden al centro. “Lo verdaderamente importante son las personas que sostienen el hospital cada día y los pacientes que depositan en nosotros lo más valioso que tienen: su salud”, ha señalado. “Hoy es un día para mirar atrás con orgullo, pero también para contemplar el futuro con responsabilidad y compromiso”, ha apuntado.

Por otro lado, el alcalde de Benalmádena destacó que estas dos décadas representan “un camino de esfuerzo, ilusión compartida y compromiso” que ha permitido consolidar un proyecto convertido hoy en referente, con el respaldo constante de la ciudad como testigo de sus avances. Asimismo, subrayó la importancia de la colaboración entre administraciones públicas e iniciativa privada, defendiendo que la cooperación “desde la responsabilidad y una visión compartida de futuro” hace posible impulsar iniciativas que mejoran la calidad de vida, fortalecen servicios esenciales y contribuyen al desarrollo económico de Benalmádena mediante la atracción de inversiones y la generación de empleo.

Homenaje in memoriam a Mercedes Mengíbar

Durante el acto se rindió un homenaje in memoriam a Mercedes Mengíbar, quien fue directora gerente del centro durante diez años y también directora territorial de Vithas Andalucía. Asimismo, y como reconocimiento a su trayectoria y a su contribución al desarrollo del hospital, el salón de actos pasa a denominarse oficialmente “Mercedes Mengíbar”. Con tal motivo, el presidente de Vithas entregó una placa conmemorativa a sus hijas Gabriela y Lara García Mengíbar.

Este reconocimiento puso en valor su contribución al desarrollo del centro y su proyección nacional en el ámbito sanitario. “Son muchos los logros de Mercedes en este hospital, especialmente en los inicios, cuando además apostó por vertebrar el centro en torno a un sistema de calidad certificado por JCI, A pesar de que podía parecer algo inalcanzable en esos momentos. Para Mercedes la palabra inalcanzable no existía”, ha resaltado José María Baena.

Un referente en la sanidad española, avalado por la acreditación JCI

A lo largo de estos años, el centro ha registrado más de un millón de atenciones en urgencias, ha superado los tres millones de consultas, ha llevado a cabo más de 250.000 intervenciones quirúrgicas y ha realizado más de un millón de pruebas diagnósticas. Estos datos reflejan la evolución y crecimiento de un centro que cuenta actualmente con más de 1.000 profesionales y una amplia cartera de servicios.

El Hospital Vithas Xanit Internacional ha cumplido 20 años como referente en la sanidad española, una trayectoria avalada por la acreditación de Joint Comission International JCI, uno de los estándares más exigentes a nivel mundial en calidad y seguridad del paciente. A ello se suma su posicionamiento en el Top 20 del ranking nacional de hospitales privados del Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) de Merco Salud.

Junto a estos reconocimientos, el complejo cuenta también con el sello de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), ha sido galardonado en los Best Spanish Hospitals Awards y ha sido incluido en el ranking World`s Best Hospitals 2026, entre otras distinciones.