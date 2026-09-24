Marenostrum Fuengirola confirma a David Bisbal en 2027 con su Tour Eternos

Marenostrum Fuengirola volverá a convertirse en uno de los grandes escenarios de la música en directo en 2027 con la llegada de David Bisbal, que el próximo 22 de julio de 2027 hará parada en el Escenario Unicaja con su nuevo tour, ‘ETERNOS’. El artista almeriense presenta así un espectáculo con el que abre una nueva etapa de su carrera y lleva al directo su nuevo trabajo discográfico, en una noche en la que la voz, la emoción y la conexión con el público volverán a ocupar el centro de la experiencia.

Con ‘ETERNOS’, Bisbal propone un recorrido musical marcado por nuevos arreglos y una puesta en escena creada especialmente para este proyecto, en el que revisita y reinterpreta canciones de grandes artistas que forman parte de nuestra historia, nuestros recuerdos y nuestra forma de sentir la música.

“Unos conciertos muy especiales en los que podremos vivir juntos, en directo, mi nuevo álbum ETERNOS: un homenaje a grandes artistas y canciones que forman parte de nuestra historia, de nuestros recuerdos y de nuestra forma de sentir la música. Canciones que hemos querido recordar, reinterpretar y, sobre todo, volver a vivir juntos sobre un escenario.Estoy deseando encontrarme con vosotros y hacer de cada noche un momento inolvidable”, explicaba el almeriense en sus redes sociales.

Tras 25 años de trayectoria, David Bisbal continúa construyendo nuevos capítulos de una carrera marcada por grandes éxitos, millones de espectadores y una especial conexión con el directo. Con ‘ETERNOS’, el artista se adentra en un proyecto que mira a canciones y voces que han dejado huella en varias generaciones para ofrecerlas de nuevo desde una perspectiva renovada.

La llegada de David Bisbal se suma así a la programación de Marenostrum Fuengirola 2027, consolidando el recinto como uno de los grandes puntos de encuentro de la música en directo en la Costa del Sol.