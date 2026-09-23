Málaga se convierte en un referente internacional del tiro deportivo y la formación especializada

Casabermeja ha dado este martes el primer paso para hacer realidad la futura Escuela y Club de Tiro Olímpico y Deportivo: Casabermeja Shooting Academy, un complejo de más de 78.000 metros cuadrados concebido para convertirse en un centro de referencia internacional para la práctica deportiva, la formación, la alta competición y el entrenamiento especializado. La colocación de la primera piedra ha reunido en los terrenos de las futuras instalaciones a representantes institucionales, civiles, militares y del ámbito deportivo, en un acto promovido por la Asociación Malagueña para el Fomento y Práctica del Tiro Olímpico y Deportivo, presidida por Mustafa Tahiri Ali, y que ha contado con la participación del alcalde de Casabermeja, Pedro Hernández González, y el tirador deportivo Eduardo de Cobos, una de las figuras de referencia en la disciplina de pistola IPSC. El acto ha sido apadrinado por el Teniente General. José Manuel de la Esperanza y Martín-Pinillos, presidente de la Junta Central de Educación Física y Deportes del Ejército de Tierra y jefe del MADOC.

Y ha contado con la presencia del delegado territorial de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Carlos García, así como representantes de la Diputación de Málaga y otras administraciones. La jornada ha servido para presentar públicamente la dimensión de un proyecto que trasciende el concepto tradicional de un club de tiro. La iniciativa nace con la vocación de crear en Málaga un espacio especializado en el que convivan deporte, formación y tecnificación, competición nacional e internacional, entrenamiento profesional, innovación y colaboración institucional.

"Hoy comenzamos a hacer realidad un proyecto en el que llevamos mucho tiempo trabajando y que nace con una ambición muy clara: crear en Málaga unas instalaciones capaces de convertirse en un referente para el tiro deportivo, la formación y la competición. Queremos construir un espacio abierto a deportistas, profesionales e instituciones, pero también un proyecto que genere oportunidades para Casabermeja y que lleve su nombre mucho más allá de nuestras fronteras", ha señalado Mustafa Tahiri Ali, presidente de la Asociación Malagueña para el Fomento y Práctica del Tiro Olímpico y Deportivo.

Un complejo deportivo y formativo de nueva generación

El futuro complejo ocupará una superficie superior a los 78.000 m², con acceso directo desde la autovía en el municipio de Casabermeja. Las instalaciones proyectadas contemplan galerías de tiro de 25, 50 y 100 metros, una galería de tiro olímpico de 10 metros con aire comprimido y un importante conjunto de espacios destinados a IPSC (International Practical Shooting Confederation), con capacidad para albergar campeonatos internacionales. En concreto, el proyecto incluye una galería con 35 puestos de 25/50/100 metros, otra con 19 puestos de 25/50 metros, además de 27 galerías de 15 x 22 metros y 7 de 25 x 22 metros para IPSC. A ello se suman espacios para Field Target, Airsoft, tiro con arco y Summer Biathlon, armería, zona de reparación, v estuarios, salas de formación, sala de conferencias, restaurante y zonas comunes. La accesibilidad constituye asimismo uno de los criterios del proyecto, con puestos adaptados y diferentes instalaciones concebidas para facilitar su utilización por personas con movilidad reducida. Otro de sus elementos diferenciales será la incorporación de tecnología aplicada al entrenamiento y la competición.

El proyecto contempla dianas electrónicas homologadas por la ISSF, sistemas de acceso biométrico y videovigilancia inteligente, simuladores de realidad virtual, sistemas de entrenamiento láser y un laboratorio balístico dotado de diferentes herramientas de análisis y medición. De la iniciación a la alta competición La formación y el desarrollo deportivo constituyen otro de los pilares del proyecto. La Asociación plantea desarrollar programas de iniciación y perfeccionamiento, cursos de formación y reciclaje y actividades dirigidas tanto a deportistas como a profesionales. Especial importancia tendrá el deporte de base, con programas destinados a las categorías infantil, cadete y juvenil, favoreciendo la incorporación de nuevas generaciones y creando un entorno que permita acompañar al deportista desde sus primeros pasos hasta la tecnificación y la competición de alto nivel. Esta apuesta por el alto rendimiento ha estado representada en el acto por Eduardo de Cobos, tirador deportivo e instructor, campeón del mundo en la disciplina IPSC. La futura Escuela y Club de Tiro contempla además una vertiente de colaboración cívico-militar, con la posibilidad de establecer convenios de uso y entrenamientos conjuntos con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, desarrollar cursos de formación y reciclaje y organizar competiciones y jornadas conjuntas.

Motor económico para Casabermeja y la comarca

Más allá de su dimensión deportiva, el proyecto aspira a convertirse en un motor de desarrollo económico y social para Casabermeja y su entorno. La propia construcción del complejo y, posteriormente, su funcionamiento pueden generar actividad vinculada a la gestión y mantenimiento de las instalaciones, la restauración, la formación, la celebración de competiciones y eventos, así como otros servicios asociados.

A ello se suma el potencial impacto derivado de la llegada de deportistas, profesionales, equipos, participantes de jornadas y competiciones, delegaciones y visitantes, con la consiguiente actividad para la hostelería, el alojamiento, el comercio y otros servicios de Casabermeja y de su entorno. El alcalde de Casabermeja, Pedro Hernández González, ha representado precisamente durante el acto uno de los tres conceptos elegidos para simbolizar el espíritu del proyecto: el Compromiso. «Hoy Casabermeja asume el compromiso de acompañar un proyecto que nace aquí, pero que tiene vocación de llegar mucho más lejos. Esta iniciativa va a generar nuevas oportunidades, atraer actividad y contribuir a proyectar el nombre del municipio a través del deporte, la formación y la competición de alto nivel», ha señalado Pedro Hernández González.

El proyecto contempla además posibilidades de colaboración con empresas y marcas, vinculadas tanto a sus instalaciones como a la celebración de eventos, presentaciones y otras actividades, ampliando su capacidad para generar actividad alrededor del propio centro. El acto de colocación de la primera piedra ha contado con una amplia representación de las Fuerzas Armadas y ha sido apadrinado por el Teniente General José Manuel de la Esperanza y Martín-Pinillos, presidente de la Junta Central de Educación Física y Deportes del Ejército de Tierra y jefe del MADOC, poniendo de manifiesto desde el nacimiento del proyecto su voluntad de colaboración y conexión con instituciones vinculadas a la formación y el entrenamiento especializado.

Vocación nacional e internacional

Casabermeja Shooting Academy nace con una clara vocación nacional e internacional. Las condiciones climáticas de Málaga y la configuración prevista de las instalaciones permiten plantear el complejo como un espacio para entrenamientos, concentraciones y competiciones durante buena parte del año. El proyecto contempla entre sus públicos potenciales a deportistas y clubes nacionales e internacionales y plantea aprovechar las condiciones de Málaga para atraer actividad durante la temporada invernal. Esta dimensión internacional ha formado parte también del trabajo institucional desarrollado alrededor del proyecto, con contactos y presencia entre los invitados al acto de representantes consulares de países del norte de Europa, entre ellos 3.

Finlandia, Suecia, Dinamarca y Noruega.

La proyección exterior abre además una vía vinculada al turismo deportivo, con potencial para atraer estancias de deportistas, equipos y acompañantes y conectar la actividad del futuro centro con la oferta turística y de servicios de Málaga y su provincia.

Compromiso, excelencia y futuro

Uno de los momentos más simbólicos de la jornada ha sido el depósito de una cápsula del tiempo bajo la primera piedra del futuro complejo, concebida para dejar constancia del origen del proyecto y transmitir a las generaciones futuras los valores con los que comienza su construcción. Tres protagonistas han encarnado tres conceptos: Compromiso, Excelencia y Futuro. El alcalde de Casabermeja, Pedro Hernández González, ha representado el Compromiso, mediante una bandera como símbolo de la vinculación institucional y territorial del proyecto.

La Excelencia ha estado representada por el integrante del equipo Beretta y campeón del mundo (categoría IPSC) Eduardo de Cobos, como testimonio de los valores de preparación, disciplina y superación asociados al deporte de alto nivel, que ha aportado la medalla de oro conseguida recientemente y la camiseta del equipo nacional. Y el Futuro ha tenido como protagonista a Manu, un niño que ha depositado una carta dirigida a su yo del futuro, para ser leída dentro de muchos años. En ella imagina cómo serán entonces las instalaciones y expresa un deseo sencillo: volver algún día y recordar que estuvo allí cuando todo comenzó.

Un proyecto con vocación de referencia

La colocación de la primera piedra abre una nueva etapa para una iniciativa que aspira a situar a Casabermeja y a la Provincia de Málaga en el mapa nacional e internacional del tiro deportivo y la formación especializada. Su dimensión, la variedad de instalaciones proyectadas, la apuesta por la formación y la tecnología, su orientación hacia la competición y el entrenamiento profesional y su potencial para atraer actividad nacional e internacional configuran un proyecto que pretende crecer en estrecha relación con el municipio, las instituciones, el tejido empresarial y el ámbito deportivo. Casabermeja ha puesto hoy la primera piedra de unas instalaciones, pero también la de un proyecto deportivo, formativo y económico con vocación de futuro.