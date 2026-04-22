'La luz de Málaga', nuevo vídeo institucional con el que la UMA se proyecta como referente del progreso

‘La luz de Málaga’ es el título del nuevo vídeo institucional que hoy la UMA ha mostrado a su comunidad universitaria, un documento audiovisual elaborado como carta de presentación de la institución académica y cuyo contenido la habilita como portadora de la iluminación necesaria para transformar la realidad en conocimiento, innovación y futuro.

La proyección se ha llevado a cabo en el edificio del Rectorado, en un acto presidido por el rector, Teodomiro López Navarrete, acompañado en la presentación por el director de Comunicación de la UMA, Daniel Guerrero, y por Vicente Martínez, responsable del Centro de Tecnología de la Imagen (CTI), servicio encargado de la elaboración del video y perteneciente a la Unidad Estratégica de Comunicación, Alianza Institucional y Gabinete del Rector.

“Somos los que sueñan con un futuro mejor. Los que revolucionamos el mundo sin miedo al riesgo, al éxito o al fracaso”, comienza diciendo el vídeo, que, después de plasmar en dinámicas imágenes el día a día de los centros y servicios de la Universidad, concluye diciendo: “Buscamos nuestro propio camino, construyendo el mundo a base de ideas. Ideas libres, nuevas y brillantes que nacen de una luz especial: la luz de Málaga”. Precisamente esa luz es el hilo conductor de la historia de la UMA, “que inspira a quienes quieren aprender, crear y llegar más lejos”. El documento descubre cómo la luz de Málaga -y, por ende, de la Universidad- ilumina el camino de una nueva generación preparada para cambiarlo todo, el talento que transformará el futuro.

El rector ha resumido con estas palabras su sensación después de ver el video: “Remueve el sentimiento de identidad”, ha señalado, al tiempo que ha felicitado al CTI por la elección del contenido. “No se trataba de hacer un trabajo de datos, sino de construir algo que llegase al corazón, y ahí habéis acertado”. Ha concluido su intervención diciendo que “la Universidad de Málaga ha cobrado un enorme protagonismo en la ciudad en sus más de 50 años de historia; su carácter público ha hecho que la institución llegue a todas las casas y con tantas personas involucradas, somos parte de esa luz que llega a todos los malagueños”.

Por su parte, Vicente Martínez ha agradecido la labor del personal del Centro de Tecnología de la Imagen y ha destacado el hecho de que el vídeo se haya realizado con recursos propios de la Universidad. También ha anunciado que se van a hacer vídeos más cortos -el institucional tiene una duración de 2.33 minutos- y más temáticos, siempre con el eslogan de la luz “y con la idea de pertenencia a la universidad”.

Por último, ha tomado la palabra Daniel Guerrero, quien ha asegurado que la elaboración de este trabajo, que también se presenta en inglés, “era una demanda de la comunidad universitaria, ya que el último disponible vio la luz hace 10 años. “Se trata de un vídeo para enseñar lo que somos y lo que seremos y para llevar a la UMA a congresos y certámenes que se celebren fuera de Málaga”, ha añadido.