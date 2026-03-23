Internal-IA lanza por segundo año consecutivo su asistente conversacional para seguir la Semana Santa de Málaga en tiempo real por WhatsApp

Internalia Group, a través de su división Internal·IA, lanza una nueva edición de su asistente conversacional para seguir la Semana Santa de Málaga en tiempo real desde WhatsApp. El asistente, basado en inteligencia artificial, permite consultar de forma sencilla información como itinerarios, horarios, localización de tronos o agenda diaria, ofreciendo respuestas inmediatas adaptadas al lenguaje natural del usuario, tanto por voz como por texto, y multiidioma.
Este año, además, gracias a la integración con Canal Málaga, los usuarios podrán acceder directamente desde la conversación a contenidos audiovisuales relacionados con sus consultas, como salidas, encierros o retransmisiones en directo, enriqueciendo así la experiencia.
Esta nueva versión mejora el sistema lanzado el año anterior, incorporando una experiencia más completa al combinar información y vídeo. El asistente estará disponible desde hoy para cualquier usuario a través de un número de WhatsApp: 951 44 83 70, a través de este enlace o a través de este código QR facilitando el acceso a la información de forma rápida, directa y sin necesidad de descargar aplicaciones.
Esta iniciativa refuerza el posicionamiento de Málaga como una ciudad innovadora en el uso de inteligencia artificial aplicada a eventos culturales y turísticos.
El asistente forma parte del ecosistema de soluciones conversacionales de Internal·IA, que ya ha demostrado su eficacia en otros grandes eventos de la ciudad, permitiendo acercar la información a los ciudadanos de forma accesible, directa y sin barreras tecnológicas.