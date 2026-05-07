Rafa Rodríguez: "Se puede dar un golpe encima de la mesa, el equipo está con ganas"

Hablamos en Onda Deportiva Málaga con el jugador del Málaga CF, Rafa Rodríguez (22 años, Sevilla), uno de los canteranos del equipo que conforman la primera plantilla. "Desde los 14 años mis padres han hecho muchas veces Sevilla - Málaga para verme", recuerda el mediocentro, quien asegura que "el Málaga ha sido un club grande a la hora de formar a sus jugadores".

"El sueño de un niño siempre es ser profesional, ha sido un camino difícil", menciona el sevillano que comenzó en la cantera del Betis pero eligió Málaga. "Juego donde me ponga", asegura sobre su posición en el césped, donde ha demostrado su versatilidad.

Al Málaga le quedan cuatro partidos para el final de la temporada: "Queda lo más bonito, se puede dar un golpe encima de la mesa, el equipo está con muchas ganas, somos una piña, somos una familia", señala Rafa Rodríguez.

El canterano tiene palabas de elogio para Funes: "Es el mejor, siempre mejora. Estoy encantado, es como tu amigo".