COVIRÁN GRANADA - UNICAJA

Perry y Balcerowski dudas para Granada

Octava en la tabla, el equipo malagueño disputa el domingo a las 12:30 el derbi andaluz

Redacción

Málaga |

Ibon Navarro, entrenador de Unicaja
Ibon Navarro, entrenador de Unicaja | unicajacb

El Unicaja disputa este domingo, a las 12:30 en Granada, su encuentro frente al Covirán. Un partido al que llegan los malagueños con las bajas de Tyler Kalinoski y de Nihad Djedovic, esta última por precaución, y las dudas de Olek Balcerowski y Kendrick Perry, que hasta hoy no han entrenado. Lo positivo, al menos pueden recuperar a Tyson Pérez, aunque explicaba Ibon Navarro, "en pretemporada, tenemos que meterlo porque no tenemos cupos".

"Ellos tienen problemas pero llevan tiempo conviviendo con ellos, y ahora están más sueltos", comentaba el entrenador cajista sobre el rival.

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