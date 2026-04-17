Perry y Balcerowski dudas para Granada

El Unicaja disputa este domingo, a las 12:30 en Granada, su encuentro frente al Covirán. Un partido al que llegan los malagueños con las bajas de Tyler Kalinoski y de Nihad Djedovic, esta última por precaución, y las dudas de Olek Balcerowski y Kendrick Perry, que hasta hoy no han entrenado. Lo positivo, al menos pueden recuperar a Tyson Pérez, aunque explicaba Ibon Navarro, "en pretemporada, tenemos que meterlo porque no tenemos cupos".

"Ellos tienen problemas pero llevan tiempo conviviendo con ellos, y ahora están más sueltos", comentaba el entrenador cajista sobre el rival.