Carlos Jiménez: "Lo importante es que Unicaja llega en un buen momento, ser favorito no te asegura nada"

En esta semana de la Final Four de la Basketball Champions League en Belgrado para Unicaja compartimos tertulia con un ex jugador y ex secretario técnico del equipo, Carlos Jíménez. Cinco años y medio defendiendo la camiseta y posteriormente en los despachos, el alero madrileño continúa vinculado en el baloncesto, ahora desde la Federación Española de Baloncesto. "Se echa de menos la competición", recuerda Jiménez aunque advierte que solo estuvo "dos meses y medio, un primer verano de descanso, y planteando mi vida después pero ahí me llamaron de Unicaja por la lesión de Sergi Vidal".

En 2019, por una decisión personal, deja su puesto como secretario técnico de Unicaja, aunque sigue viviendo en Málaga. "Hago un poco de enlace y seguimiento de los jugadores de la selección".

"¿De la Final Four en 2007? Era mi primer año en Málaga, lo valoramos todos como el momento europeo más importante para la historia del club, marcó un hito aquella canasta de Pepe Sánchez", rememora Jiménez. "Deben tener una ilusión enorme, llegan en un buen momento y con buenas sensaciones", y sobre la espinita clavada por lo ocurrido el año pasado: "Es un arma de doble filo que hay que canalizar de la forma correcta". El ex jugador asegura que "lo importante es que Unicaja llega en un buen momento, ser favorito no te asegura nada".

Su paso por los despachos de Unicaja, cómo ve a los internacionales de España... Escucha la entrevista al completo.