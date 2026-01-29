Hospitales públicos de Málaga certificados como excelentes por sus servicios de oncología médic

Los servicios de Oncología Médica de los hospitales universitarios Virgen de la Victoria y Regional de Málaga, dependientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, han sido acreditados con la certificación QOPI (Quality Oncology Practice Initiative), uno de los sellos de calidad de mayor prestigio internacional en el ámbito de la oncología. Esta distinción, otorgada por la Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología (ECO) en colaboración con la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO), reconoce el compromiso del centro con la excelencia asistencial y la mejora continua en la atención a pacientes con cáncer.

La acreditación QOPI se concede tras un exhaustivo proceso de evaluación que verifica el cumplimiento de elevados estándares de calidad en áreas clave como la planificación terapéutica, la prescripción y administración segura de la quimioterapia, la preparación de medicamentos, el seguimiento clínico de los pacientes y la formación continuada de los profesionales.

Por su parte, el jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, el catedrático Emilio Alba, ha destacado la relevancia de este hito para la sanidad malagueña, señalando que “la obtención del sello QOPI sitúa a nuestros servicios de Oncología en la vanguardia internacional. Es un reconocimiento al rigor clínico de nuestros profesionales y, sobre todo, una garantía para el paciente de que recibe un tratamiento bajo los más estrictos parámetros de seguridad y evidencia científica, que se traducen en un aumento de la supervivencia y en la calidad de vida”.

Asimismo, el jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital Regional Universitario de Málaga, Álvaro Montesa, ha señalado que “esta certificación es el resultado del trabajo riguroso y coordinado de todo el equipo y supone un respaldo internacional a nuestro modelo de atención oncológica, basado en el paciente, la seguridad clínica y la mejora permanente de los procesos asistenciales”. Asimismo, ha subrayado que “el QOPI no solo reconoce el esfuerzo de los profesionales y refuerza nuestro posicionamiento como centro de referencia, sino que también nos permite compararnos

con los mejores estándares internacionales y seguir avanzando en la calidad de la atención oncológica”.

Por otro lado, el director gerente del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Jesús Fernández Galán, ha manifestado que este logro es fruto de una estrategia del centro orientada a la calidad, ya que “para nuestro hospital, esta acreditación supone consolidar un modelo de gestión centrado en el paciente. Refuerza nuestro compromiso con la mejora de la experiencia asistencial y nos motiva a seguir trabajando en proyectos estratégicos que sitúen a la sanidad pública de Málaga como un referente en el tratamiento integral del cáncer”.

Por su parte, el director gerente del Hospital Regional Universitario de Málaga, José Antonio Ortega, ha querido agradecer la labor de los profesionales que integran los comités de tumores del centro, formados por especialistas de áreas médicas y quirúrgicas como Digestivo, Neumología, Traumatología, Radiodiagnóstico, Medicina Nuclear, Anatomía Patológica, Oncología Radioterápica y Oncología Médica. En este sentido, ha destacado que “la obtención de esta acreditación internacional refuerza el posicionamiento del Hospital Regional como centro de referencia a nivel europeo en el tratamiento del cáncer y pone en valor el compromiso de nuestros profesionales con una asistencia sanitaria de máxima calidad, segura y basada en la evidencia”. Además, ha añadido que “este reconocimiento avala una línea de trabajo consolidada y alineada con la estrategia del Servicio Andaluz de Salud, orientada a la excelencia clínica, la evaluación continua de resultados y la mejora de la experiencia del paciente”.

El programa QOPI tiene como finalidad reducir la variabilidad clínica no justificada, impulsar la implantación de buenas prácticas y avanzar hacia una cultura organizativa centrada en la mejora continua de la calidad asistencial y en la satisfacción de pacientes y profesionales.

La certificación QOPI tiene una validez de tres años, tras los cuales debe renovarse mediante un nuevo proceso de evaluación. A nivel internacional, más de 300 centros hospitalarios de países como Estados Unidos, Brasil, Grecia, España, Rumanía o Arabia Saudí cuentan con este sello, siendo España el segundo país con mayor número de centros acreditados.