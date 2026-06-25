Visitamos Zorrocallao, en Rincón de la Victoria

Este beach club nació hace cinco años como el sueño del grupo BAUJES de ofrecer un espacio diferente en la Costa del Sol. Zorrocallao es un refugio donde disfrutar de la buena cocina, en un ambiente muy mediterráneo: atardeceres únicos, camas balinesas, hamacas y tumbonas. Todo en el más puro relax junto al mar.

Su cocina es una invitación a saborear el verano. La protagonizan sus arroces, elaborados con productos frescos, y platos pensados para compartir. Destacan sus patatas bravas, su tartar de salchichón de Málaga, los chicharrones o las croquetas. El mejor maridaje llega de la mano de sus cócteles; un viaje por sabores que evocan el verano: frutas frescas, mezclas atrevidas y toques únicos que convierten cada copa en una experiencia, sin duda, muy refrescante.