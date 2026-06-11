Visitamos El Piropo, en el Paseo Marítimo Antonio Machado

Situado en pleno paseo marítimo, a escasos metros de mar, El Piropo tiene una intención clara: aquí no se viene solo a comer, sino a sentirse en casa, a saborear la cocina mediterránea de verdad, y a compartir, tanto la gastronomía como el tiempo entre los comensales.

Al frente de los fogones de El Piropo está Alejandro Domínguez, chef y socio fundador, quien define la carta como viva. Los productos se adaptan al mercado, la estación y al cliente, con la materia prima fresca del cercano Mercado de Huelin como principal aliado. La cocina mediterránea es el eje central, con sus raíces, técnicas y productos, pero con guiños internacionales, buscando creaciones únicas, como su ensalada César de gambones rebozados o el 'brownie Dubái'. Pero, en cualquier caso, siguen apostando por las recetas tradicionales y la cocina de fuego lento, por lo que tampoco pueden faltar dos indispensables: la rusa y las bravas.