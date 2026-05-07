Visitamos Experiencia Verema, en el Gran Hotel Miramar

Experiencia Verema celebra su 11ª edición en Málaga, y un año más cuenta con la participación de Sabor a Málaga. Diez bodegas malagueñas participan en este encuentro profesional en el Gran Hotel Miramar para dar a conocer sus vinos con Denominación de Origen Málaga y Sierras de Málaga ante más de 8.000 expertos del sector vitivinícola y la restauración.

Desde la Diputación destacan el sector vitivinícola como uno de los pilares del desarrollo económico, social y turístico de la provincia. Se trata de una industria que permite llegar directamente a un público especializado, reforzar la imagen de la provincia como destino gastronómico de calidad y favorecer la internacionalización de los productos malagueños. Además de sus profundas raíces en nuestro territorio, que combina tradición, innovación y excelencia, y que proyecta una identidad única marcada por la diversidad de nuestras comarcas y la singularidad de nuestros vinos.

En esta edición, participan bodegas que proceden de ocho municipios de la provincia, como son Nilva Enoturismo, Bodegas Málaga Virgen, Dimove, Huerto de la Condesa, Bodegas Bentomiz