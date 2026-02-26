GASTRONOMÍA

Visitamos Brunchit, en el Soho

Con mucho Sabor a Málaga, descubrimos un concepto que fusiona el desayuno con el almuerzo y que se afianza tras una década en la capital

Redacción

Málaga |

Brunchit es un concepto inspirado en Bali, pero 100% malagueño para ofrecer una experiencia gastronómica única inspirada en la filosofía brunch.

Este proyecto gastronómico apuesta por lo real, por lo delicioso, en el producto de temporada y en los colores. En panes artesanales hechos con harinas ecológicas. En sustitutivos al azúcar convencional, en el café de finca y ecológico. En cuidar las cosas simples y transformarlas mínimamente para respetar su sabor y su frescura. Ese color, los sabores y la calidad se demuestra en el cuidado de cada detalle de la carta. Se materializa en sus hotcackes o sus suculentas tostadas. Su exquisito café, 100% Arábica, combina a la perfección con sus zumos y smoothies naturales.

En definitiva, una propuesta que va más allá de la gastronomía: se tata de un cambio social orientado a nuevas formas de alimentarnos, fuertemente ligadas al cuidado del cuerpo:

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer