CON ALUMINIOS MATA, LA ELEGANCIA DEL SABER HACER

La agenda del miércoles en el Festival de cine de Málaga

Las películas, las salas, los horarios... no te pierdas nada y elige tu plan

Redacción

Málaga |

16:00Juana

Teatro CervantesLargometrajes Sección Oficial

16:00Oca

Pase disponible para público el mismo día de la proyección si quedan localidades libres.

Cine Albéniz3Largometrajes Zonazine Sección Oficial

16:30Memoria de Los Olvidados

Auditorio Christine Ruiz-PicassoDocumentales Pases especiales

17:00El Guardián

Multicines Rosaleda1Largometrajes Sección Oficial

17:00Bye bye, Paraíso

Multicines Rosaleda2Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso

17:00Entre tierras

Cine Albéniz1Series Sección Oficial Fuera de Concurso

18:30Gala Málaga Cinema

Entrada gratuita mediante invitación a retirar en taquilla.

Teatro Cervantes

19:00La hija cóndor

Pase disponible para público el mismo día de la proyección si quedan localidades libres.

Cine Albéniz2Largometrajes Sección Oficial

19:00La Casaca de Dios

Pase disponible para público el mismo día de la proyección si quedan localidades libres.

Cine Albéniz3Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso

19:15Mil pedazos

Multicines Rosaleda1Largometrajes Sección Oficial

19:30A una isla de ti

Multicines Rosaleda2Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso

19:30El inventor del cine invisible

Auditorio Christine Ruiz-PicassoDocumentales Pases especiales

20:00Yo no moriré de amor

Teatro CervantesLargometrajes Sección Oficial

21:30Competencia oficial

BIZNAGA DE HONOR (Mariano Cohn y Gastón Duprat)

Teatro EchegarayRetrospectiva Mariano Cohn y Gastón Duprat

21:30El Guardián

Cine Albéniz4Largometrajes Sección Oficial

21:30Mala bèstia

Multicines Rosaleda1Largometrajes Sección Oficial

21:50Oca

Cine Albéniz3Largometrajes Zonazine Sección Oficial

22:00Pizza Movies

Teatro CervantesLargometrajes Sección Oficial

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer