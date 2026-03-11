La agenda del miércoles en el Festival de cine de Málaga

16:00Juana
Teatro CervantesLargometrajes Sección Oficial
16:00Oca
Pase disponible para público el mismo día de la proyección si quedan localidades libres.
Cine Albéniz3Largometrajes Zonazine Sección Oficial
16:30Memoria de Los Olvidados
Auditorio Christine Ruiz-PicassoDocumentales Pases especiales
17:00El Guardián
Multicines Rosaleda1Largometrajes Sección Oficial
17:00Bye bye, Paraíso
Multicines Rosaleda2Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso
17:00Entre tierras
Cine Albéniz1Series Sección Oficial Fuera de Concurso
18:30Gala Málaga Cinema
Entrada gratuita mediante invitación a retirar en taquilla.
Teatro Cervantes
19:00La hija cóndor
Cine Albéniz2Largometrajes Sección Oficial
19:00La Casaca de Dios
Cine Albéniz3Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso
19:15Mil pedazos
Multicines Rosaleda1Largometrajes Sección Oficial
19:30A una isla de ti
Multicines Rosaleda2Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso
19:30El inventor del cine invisible
Auditorio Christine Ruiz-PicassoDocumentales Pases especiales
20:00Yo no moriré de amor
Teatro CervantesLargometrajes Sección Oficial
21:30Competencia oficial
BIZNAGA DE HONOR (Mariano Cohn y Gastón Duprat)
Teatro EchegarayRetrospectiva Mariano Cohn y Gastón Duprat
21:30El Guardián
Cine Albéniz4Largometrajes Sección Oficial
21:30Mala bèstia
Multicines Rosaleda1Largometrajes Sección Oficial
21:50Oca
Cine Albéniz3Largometrajes Zonazine Sección Oficial
22:00Pizza Movies
Teatro CervantesLargometrajes Sección Oficial