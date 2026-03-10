CON ALUMINIOS MATA, LA ELEGANCIA DEL SABER HACER

La agenda del martes en el Festival de cine de Málaga

Las películas, las salas, los horarios... no te pierdas nada y elige tu plan

Redacción

Málaga |

16:30Altas capacidades

Cine Albéniz4Largometrajes Sección Oficial

16:45Nueve reinas

Cine Albéniz2Fabián Bielinsky

17:00Los justos

Multicines Rosaleda2Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso

17:00Mil pedazos

Teatro CervantesLargometrajes Sección Oficial

17:00Mañana seré feliz -Una película conversación con Manuel Vicent-

Auditorio Christine Ruiz-PicassoDocumentales Pases especiales

17:00Si es martes, es asesinato

Episodio 1 y 2

Cine Albéniz1Series Sección Oficial Fuera de Concurso

17:00Pietra, No estamos locos, Pasionaria. Dolores Ibárruri

Entrada gratuita mediante invitación a retirar en el Área de Igualdad.

Sala de Turismo y Deporte de AndalucíaAfirmando los Derechos de las mujeres / Mujeres en escena

17:00Mi querida señorita

Multicines Rosaleda1Largometrajes Sección Oficial

18:30Sidosa

Teatro EchegarayDocumentales Pases especiales

19:00Juana

Pase disponible para público el mismo día de la proyección si quedan localidades libres.

Cine Albéniz2Largometrajes Sección Oficial

19:15Pioneras. Solo querían jugar

Multicines Rosaleda1Largometrajes Sección Oficial

19:15Mala bèstia

Teatro CervantesLargometrajes Sección Oficial

19:30Nueve Auras

BIZNAGA DE HONOR (Fabián Bielinsky)

Auditorio Christine Ruiz-PicassoDocumentales Pases especiales

21:30Iván & Hadoum

PREMIO RICARDO FRANCO

Teatro CervantesLargometrajes Sección Oficial

21:30Neurótica anónima

Cine Albéniz4Largometrajes Sección Oficial

21:30Lapönia

Multicines Rosaleda1Largometrajes Sección Oficial

