El cupón de la ONCE presume de Revello de Toro en toda España

La ONCE va a dedicar el sorteo del próximo jueves, 11 de junio al pintor malagueño Félix Revello de Toro, pintor y gran retratista oficial de la segunda mitad del siglo XX, con motivo del centésimo aniversario de su nacimiento en Málaga.

El delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, ha presentado hoy la imagen de este cupón al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y al director-gerente del museo Revello de Toro, Elías de Mateo, en un acto celebrado en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga y al que ha asistido también el director de la ONCE en Málaga, Marcelo Rosado, y la vicepresidenta tercera del Consejo Territorial, Leonor Basallote, además de representantes del mundo del arte y las principales entidades sociales malagueñas.

Cristóbal Martínez se mostró orgulloso de poner en valor la figura de Revello de Toro en toda España a través de los cinco millones de cupones que llevan como imagen el retrato a dibujo del autor, símbolo de su museo en la capital malagueña, acompañado de su emblemática firma. “Es un reconocimiento a la espectacular obra artística y contribución histórica de Félix Revello, que fue además de un alma creativa, testigo y cronista de la Historia de España más contemporánea”, destacó el delegado de la ONCE.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, destacó sobre el pintor malagueño “su calidad humana, además de su gran talento, que empezó desde muy joven a pintar y que le ha llevado por la senda del éxito a lo largo de su vida”. De la Torre también destacó la apertura del Museo Revello de Toro hace 16 años. “Estamos orgullosos de que la ciudad cuente con un espacio dedicado a su obra, un artista que nunca ha perdido el contacto con sus raíces; la imagen escogida para el cupón es precisamente la que identifica a este museo, lo que viene a reforzar aún más la figura del pintor y su vinculación con su Málaga natal”, añadió.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde https://www.juegosonce.es/ y en establecimientos colaboradores autorizados.