Cordia inicia la construcción de ‘360° by Cordia’, su segundo proyecto en la Costa del Sol

Cordia, uno de los principales grupos europeos de promoción e inversión inmobiliaria residencial, da un nuevo paso en su expansión en España con el inicio oficial de la construcción de ‘360° by Cordia’, su segundo proyecto en la Costa del Sol, tras el éxito de Jade Tower en Fuengirola. Esta nueva promoción, ubicada en el enclave de Cerrado del Águila en Mijas, combina diseño moderno, sostenibilidad y calidad de vida, consolidando la presencia de Cordia en el mercado residencial español.

‘360° by Cordia’ ha sido diseñado como un lugar donde el bienestar, la naturaleza y la vida en comunidad se combinan para ofrecer una experiencia residencial única. La primera fase de la promoción contará con 71 unidades de 1, 2 y 3 dormitorios, así como áticos de 4 dormitorios. Cada vivienda incorpora amplias terrazas, ventanales de suelo a techo y jardines privados, creando espacios luminosos y conectados con el entorno natural.

El diseño ha sido desarrollado para garantizar la integración armoniosa de los edificios en el paisaje, promoviendo una arquitectura funcional y estética que respeta el entorno. Además, el proyecto cumple con los estándares de sostenibilidad de BREEAM y cuenta con certificado energético clase A, reflejando el compromiso de Cordia con la eficiencia energética y el cuidado del medio ambiente.

Amenidades y servicios premium

La promoción ofrece un amplio abanico de servicios que buscan mejorar la calidad de vida de los residentes. Entre ellos, se incluyen piscinas al aire libre para adultos y niños, SPA con sauna de infrarrojos, hammam y jacuzzi, gimnasio totalmente equipado, sala de yoga, zonas de juego infantiles, sala de billar y póker, gastrobar y espacio infantil, así como áreas de coworking. El complejo también incorpora sistemas de domótica avanzada, permitiendo a los residentes controlar iluminación, climatización, persianas y videoportero desde sus dispositivos móviles.Su ubicación permite disfrutar de senderos naturales, carriles bici, proximidad a un campo de golf de 9 hoyos, pistas de tenis y pádel, y cercanía al Gran Parque de Mijas y el Hipódromo. Además, está conectado a menos de 7 minutos de Fuengirola, a 20 minutos del centro de Marbella y del aeropuerto internacional de Málaga.

Calidad de vida

“360° by Cordia está diseñado para personas que buscan una experiencia de vida completa, conectada con la naturaleza y con todas las comodidades al alcance”, señala Fernando Rodriguez Lluesma, CEO de Cordia en España. “Hemos creado un entorno que combina confort, flexibilidad y un fuerte sentido de comunidad, ideal para familias, quienes buscan una segunda residencia o inversores que valoren un desarrollo de calidad en la Costa del Sol”.

El proyecto también responde a la creciente demanda de viviendas que integren bienestar, sostenibilidad y diseño contemporáneo, ofreciendo una experiencia única que va más allá del simple alojamiento. Con ‘360° by Cordia’, la compañía refuerza su compromiso de transformar el concepto de vivienda residencial, poniendo al residente en el centro de cada decisión de diseño y planificación.