Tyson Pérez: "Vamos todos a una a por la Liga"

En nuestro programa Onda Deportiva Málaga desde el Asador Iñaki, hablamos con el jugador de Unicaja, Tyson Pérez. "Creo que sí, que estoy en mi mejor momento. Sabía que iba a ser complicado, hay una plantilla larga, con buenos jugadores, pero sabía que no iban a faltar ganas y trabajo", nos cuenta el ala-pívot que llegó este verano a la entidad. "Me han puesto las cosas muy fáciles", menciona sobre su incorporación al equipo, aunque reconoce que "costó al principio".

"Sabía lo que Ibon me iba a pedir y lo que yo tenía que darle", así es más fácil, y asegura que tiene una muy buen relación con el entrenador, con el que ya había coincidido. "Sé que no soy Will Thomas, sé que no nos parecemos, venía con el foco en trabajar, y no a pensar en sustituirlo", señala sobre su llegada, y deja claro que lo que facilita las cosas es que "todo el mundo es un diez de persona".

Tiene claro que le gusta jugar los partidos importantes, con presión, Y advierte que "una vez que tenemos el factor cancha a favor, ya da igual pero preferimos quedar terceros". Comenta que en las primeras reuniones del equipo ya hubo quien mencionó la Liga y nos subimos al barco, vamos todos a una a por la Liga".