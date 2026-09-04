El Trops Málaga busca seguir afinando su puesta a punto en Palma del Río

El Trops Málaga afronta este sábado una nueva prueba de pretemporada con la visita al Naranja Arena de Palma del Río, donde se medirá a partir de las 20.00 horas al ARS Naranjas Palma del Río. Será el quinto encuentro de preparación para el conjunto malagueño y el tercero que dispute ante un rival de Primera Nacional, después de los enfrentamientos ante Cantera Sur El Ejido y Hostel Cleaning BM Málaga.

El balance del Trops ante equipos de su categoría es hasta ahora inmaculado. En los cuartos de final de la XXXI Copa de Andalucía, los pupilos de Miguel Ángel Moriana se impusieron al Cantera Sur de El Ejido por 35-26, y el pasado miércoles, en el pabellón Fray Francisco Baños del Colegio Los Olivos, hicieron lo propio ante el HC BM Málaga, al que derrotaron por 23-20 después de remontar en los últimos minutos gracias a un arreón final.

El partido de Palma del Río supone, por tanto, una nueva oportunidad para que el técnico malagueño continúe haciendo pruebas y dando minutos a todos sus jugadores. La pretemporada entra ya en su recta final y cada encuentro adquiere mayor importancia para llegar al inicio de la competición con el equipo preparado.

Enfrente estará un ARS Naranjas Palma del Río que también ultima su preparación para la nueva temporada en Primera Nacional. El conjunto cordobés ha introducido varias novedades en su plantilla, entre ellas el regreso del portero Joan Toro, que vuelve al club después de dos temporadas y su paso por Moguer y Melilla. El guardameta se suma a otras incorporaciones realizadas por el conjunto palmeño para reforzar una plantilla que mantiene buena parte del bloque de la pasada campaña. Así, también se unen al proyecto del ARS los extremos derechos Raúl Ordoño, que ha llegado del Balonmano Lauro, y Ramiro Córdoba, ex del SAG Polvorines Handball argentino, además del primera línea Hugo Alarcón, del Maristas Algemesí. Oriol Ferré es su nuevo entrenador, procedente del Melilla.

El ARS Naranjas Palma del Río, rival del Trops este sábado en el nuevo amistoso del cuadro costasoleño, ha disputado dos encuentros de preparación en estas semanas. En el primer compromiso cayó a domicilio por 33-27 frente al Montequinto Ciudad de Dos Hermanas, también de Primera Nacional, en un partido que le sirvió para continuar acumulando minutos antes del comienzo de la competición. Y en el segundo, nueva derrota, esta vez por la mínima, como local, ante el Córdoba de Balonmano (32-33).

El Trops afrontará este encuentro con la intención de mantener las buenas sensaciones que ha dejado en sus anteriores duelos de pretemporada ante equipos de la categoría. La victoria frente al Cantera Sur (35-26) y la conseguida ante el BM Málaga (23-20) han permitido al conjunto malagueño seguir avanzando en su puesta a punto, aunque el resultado continúa ocupando un segundo plano en una fase destinada a ajustar conceptos y repartir cargas.

El calendario empieza a apretar. Apenas quedan dos semanas para que llegue el estreno liguero, previsto para el 19 de septiembre en tierras almerienses frente al Agrinova Vícar. Antes, el Trops tendrá todavía que completar los últimos ensayos de una pretemporada en la que Moriana ha ido dando protagonismo tanto a los jugadores con más experiencia como a los jóvenes de la plantilla.

El duelo del Naranja Arena será, por tanto, otro paso en ese camino. Un nuevo enfrentamiento ante un equipo de Primera Nacional que permitirá al Trops continuar adquiriendo ritmo competitivo y comprobar su evolución cuando ya se acerca la hora de la verdad.