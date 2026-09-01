El Centro Oceanográfico de Málaga acoge WIN-BIG Women Ocean Champions, una exposición que reivindica el talento femenino de la Economía Azul

La exposición itinerante WIN-BIG Women Ocean Champions ha llegado al Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) – Centro Oceanográfico de Málaga, como una nueva parada de su recorrido por los territorios participantes en el proyecto europeo WIN-BIG.

La muestra reúne los retratos y las historias de 30 mujeres seleccionadas entre las 100 protagonistas del libro Women Ocean Champions, con perfiles vinculados a las cuencas Mediterránea, Báltica y Atlántica. Investigadoras, emprendedoras, profesionales y especialistas que desarrollan su actividad en ámbitos tan diversos como la ciencia, la innovación, la conservación, la tecnología, la energía o el turismo.

La llegada de la muestra al Centro Oceanográfico establece un vínculo especialmente significativo con la actividad del IEO-CSIC, cuya investigación contribuye al conocimiento y conservación de los océanos y al estudio de los

ecosistemas y recursos marinos. Un ámbito en el que numerosas científicas han desarrollado y continúan desarrollando una labor fundamental.

Precisamente, esta relación ya estuvo presente el pasado mes de marzo, durante el WIN-BIG Atlantic Event celebrado en Málaga, en el que participaron investigadoras del Centro Oceanográfico con la presentación de Oceánicas: Women at the Crest of the Wave, una iniciativa que da a conocer el trabajo de las mujeres oceanógrafas y busca acercar la ciencia marina a las nuevas generaciones.

Málaga, una de las citas del recorrido WIN-BIG

La presencia de la exposición en Málaga da continuidad a una iniciativa que tuvo uno de sus momentos destacados en la ciudad el pasado mes de marzo. El Clúster Marítimo Marino de Andalucía (CMMA), como socio del proyecto WIN-BIG, fue el encargado de organizar el Atlantic Event, que puso el cierre al ciclo de encuentros celebrados en las tres cuencas europeas.

El encuentro, celebrado en La Térmica, reunió durante dos jornadas a cerca de 100 profesionales, investigadoras, emprendedoras, representantes de organizaciones y otros agentes vinculados a la Economía Azul.

El programa combinó conferencias, mesas de diálogo, espacios de networking y Learning Labs, además de la presentación del libro Women Ocean Champions, la inauguración de la exposición y el estreno europeo del documental Women From the Sea.

Para el CMMA, la celebración de este encuentro permitió conectar Málaga y Andalucía con una red europea de profesionales y organizaciones, favoreciendo el intercambio de experiencias y la creación de nuevas conexiones en torno a la participación y el liderazgo de las mujeres en los sectores marítimos y marinos.

La colaboración entre las entidades vinculadas a WIN-BIG permitió además poner en contacto realidades diferentes pero complementarias: la investigación científica, el tejido empresarial, el emprendimiento, las administraciones y las organizaciones que trabajan por el desarrollo de una Economía Azul sostenible.

De Málaga a Aveiro

Tras su paso por el Centro Oceanográfico de Málaga, la exposición continuará su recorrido. Aveiro, en Portugal, será su próxima parada, llevando consigo las historias de estas 30 mujeres a un nuevo territorio de la red WIN-BIG.

Con esta itinerancia, Women Ocean Champions continúa acercando a distintos públicos trayectorias profesionales que muestran la diversidad de oportunidades que ofrece el mundo marítimo y marino y la importancia de contar con referentes que inspiren a quienes están comenzando su camino profesional.