Joaquín, del Málaga CF: "La esencia del grupo es disfrutar del día a día. Ya se verá"

"Estoy muy contento, disfrutando de este momento. Los chicos vamos todos a uno, muy jóvenes y con mucha ambición", menciona Joaquín Muñoz, quien reconoce que el Cádiz tiene un grandísimo equipo, pero por qué no ir a pelearlo. "Un equipo alegre, que no tiene miedo a perder la pelota, la posesión, que somos muy de tú a tú a todos los equipos, y eso es lo que nos gusta", define así al equipo.

"Es cierto que empiezas palmando y te pueden venir los fantasmas del partido anterior pero creemos en el plan de partido". Y ante la pregunta, ¿sois conscientes de lo que estáis logrando? "Creo que somos y no somos conscientes, porque creo que esa es la esencia que está llevando al grupo a hacer grandes cosas, el disfrutar del día a día, el disfrutar, siempre lo dice el míster, del presente, de vivir esos pequeños detalles que podemos vivir y creo que es lo que nos está llevando a estar donde estamos a día de hoy, el no pensar más allá de nada, el pensar en cada semana, en cada día de entrenamiento, en disfrutar y en mejorar".

El malagueño, que a los 14 años se marchó a la cantera del Atlético del Madrid, nos cuenta que a los ocho años recibió una oferta del Barça, pero que los padres no lo dejaron ir y que les decía "me habéis quitado un sueño".