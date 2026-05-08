Ya puedes apuntarte a los Campus de verano de la UMA

Ya está abierto el plazo de inscripción para la 31 edición de los Campus de verano de la UMA. Dividido en cuatro turnos, desde el 24 de junio al 24 de julio. El objetivo de este programa, fomentar en valores humanos y deportivos, fomentar las relaciones socio-afectivas ente niños y niñas de diferentes edades fuera del entorno familiar, iniciarse en la práctica deportiva y crear hábitos de vida saludable desde edades tempranas.

1º turno: Dos Opciones - Opción "A": del 24 de junio al 3 de julio (8 días)

- Opción "B": del 29 de junio al 3 de julio (5 días)

2º turno: Del 6 al 10 de julio (5 días)

3º turno: Del 13 al 17 de julio (5 días)

4º turno: Del 20 al 24 de julio (5 días)

Apunte cultural

Idígoras y Pachi exponen en la Facultad de Psicología y Logopedia de la UMA. La muestra se titula 'No pintamos nada', e incluye viñetas publicadas en SUR, El Mundo, El Jueves y Juspin.com. Se trata de ilustraciones relacionadas con temas que afectan muy dentro a las personas, como la pobreza, la guerra o la inmigración. Se puede visitar en la primera planta del centro, que está situado en la ampliación de Teatinos