Higuerón Resort impulsa el Sun Coast Tour, el primer circuito federado de vóley playa de la Costa del Sol

Higuerón Gran Málaga Resort ha sido el escenario este jueves de la presentación oficial del Sun Coast Tour, un nuevo circuito de vóley playa impulsado junto a la Federación Andaluza de Voleibol y con la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga, que busca dinamizar este deporte en la provincia de Málaga y reforzar el posicionamiento de la Costa del Sol como sede de competiciones oficiales.

El acto, celebrado en el Higuerón Sport Club (La Higuerita), ha reunido a representantes institucionales y deportivos para dar a conocer los detalles de esta iniciativa.

Nacho Saracho, director de Higuerón Sport Club, ha destacado la apuesta continuada del complejo por el deporte: “En Higuerón llevamos años apostando por el deporte como parte esencial de nuestro proyecto, y quienes nos conocen saben que es uno de nuestros grandes pilares. Con el Sun Coast Tour hemos dado un paso más en ese compromiso, impulsando una iniciativa que contribuye a posicionar la Costa del Sol como un referente en competiciones de vóley playa”.

El Sun Coast Tour se ha presentado como el único circuito federado de vóley playa en la zona, ofreciendo a los deportistas la posibilidad de competir en pruebas oficiales y sumar puntos para el ranking nacional sin necesidad de desplazarse fuera de la provincia.

En esta línea, Felisa Ruiz, vicepresidenta de la Federación Andaluza de Voleibol, ha puesto en valor el impacto directo en los jugadores: “Este circuito ha supuesto una gran oportunidad para los jugadores andaluces, ya que podrán competir en un formato federado sin salir de su entorno habitual y seguir avanzando en el ranking nacional”.

Durante la presentación, también se ha destacado que una de las pruebas del circuito acogerá el Campeonato de Andalucía, una cita clave que otorgará el acceso al Campeonato de España absoluto, previsto para celebrarse en Fuengirola el próximo mes de agosto.

La iniciativa ha reforzado el posicionamiento de la Costa del Sol como destino deportivo, impulsando la práctica del vóley playa y la atracción de competiciones vinculadas al turismo deportivo.

Por su parte, Juan Rosas, vicepresidente de la Diputación Provincial de Málaga (responsable del área de Deportes y Desarrollo Económico y Social), ha subrayado el valor estratégico del circuito: “Iniciativas como el Sun Coast Tour han contribuido a consolidar nuestra provincia como un destino deportivo de referencia, apoyando tanto a los deportistas locales como la proyección de Málaga a nivel nacional”.

Con el lanzamiento del Sun Coast Tour, la provincia de Málaga ha reforzado su apuesta por el deporte como motor de desarrollo, incorporando un circuito oficial que favorece el crecimiento del vóley playa y consolida su posicionamiento dentro del calendario competitivo a nivel nacional.