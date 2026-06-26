El evento deportivo Hyrcross Game llega por primera vez a la provincia de Málaga conformando la Liga Híbrida de la Axarquía

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín; el gerente de Ged Sports, Guillermo Pedrajo, el coordinador provincial, Esteban Vigo y Manuel Martín, vicepresidente de Impulsa Axarquía, han presentado esta mañana en la sede de la institución comarcal, la Liga Híbrida Axarquía que se desarrollará durante el último cuatrimestre del año en diferentes municipios de la comarca.

“Desde Mancomunidad queremos agradecer a Ged Sports que hayan pensado en la Axarquía para la puesta en marcha de este evento deportivo que de nuevo hace comarca”, ha expresado Martín.

“Así que en esta ocasión será el deporte el que una a diferentes municipios de la comarca, y genere jornadas de convivencia entre vecinos y vecinas de diferentes pueblos”, ha continuado el presidente de la institución comarcal considerando además que “las competiciones de este tipo generan también un turismo deportivo muy interesante ya que atrae a muchos deportistas y aficionados a este formato que se desarrolla al aire libre en espacios naturales”.

El gerente de Gd Sports ha explicado que ‘Hyrcross Games’, es un evento que combina el entrenamiento de resistencia con el físico, “diseñado para personas mayores de 18 años y abierto a todos los niveles de condición física”.

Según ha indicado, el formato Hyrcross Game nace de la unión de sus conceptos claves: HY (híbrido), R (running), Cross (cross training) y Games (Juegos). “Está diseñado para poner a prueba las capacidades del atleta híbrido combinando fuerza, resistencia y estrategia en un desafío integral”, ha detallado Pedrajo.

La competición se desarrolla en un formato continuo, en el que los participantes completan 6 kilómetros de carrera, intercalados con 6 workouts funcionales. Cada tres kilómetros de running, los atletas afrontan un ejercicio específico. Estas zonas son: rowing, sandbag lunges, ski, farmer carry, burpee broadjump y wallballs.

La liga arrancará en Algarrobo el 5 de septiembre, y seguirá Vélez – Málaga el 10 de octubre, continuando en Nerja el 14 de noviembre y finalizando el Benamocarra el 12 de diciembre.

La empresa, Ged Sports impulsa actualmente Hycross Game en Cantabria, León y Madrid. En la Axarquía se esperan más de 2.000 participantes. El plazo de inscripción se abrirá el próximo 1 de julio. El enlace para participar es www.gedsports.com.

Este evento deportivo cuenta con la colaboración de la Asociación Impulsa Axarquía.