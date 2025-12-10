Despejado de nuevo el camino para la Nueva Rosaleda

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Málaga ha rechazado el recurso presentado por el Colegio de Geógrafos que paralizó de forma cautelar el proceso para contratar el estudio de opciones por parte de la empresa municipal Promálaga. Rechazado, esta empresa municipal vuelve a tener opción de continuar con el análisis de las ofertas de las cinco aspirantes a realizar el estudio de ubicación de la Nueva Rosaleda, y llevar a cabo su contratación.

Una decisión que nos comentaba hoy en Más de Uno Málaga el concejal de deportes del consistorio, Borja Vivas, quien aseguraba: “No hay emplazamiento definitivo, hay cinco parcelas posibles, con la Rosaleda como una opción, y queda barajar cuál es la mejor alternativa para tener un estadio aprovechable más allá de cada quince días".