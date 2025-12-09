Alfonso Herrero, del Málaga: "Derrota muy cruel con un fallo del árbitro"

Vuelve a penalizar el tiempo de prolongación al Málaga. Ganaba 1-0 al Zaragoza, se había adelantado en el minuto 17 con el tanto de Einar Galilea, pero en el añadido, Cid Caballero señaló la pena máxima por la falta dentro del área de Recio a Insúa. Un penalt que transformó Dani Gómez para poner el 1-1 en el marcador y dejar a los de Funes con la frustración de perder dos puntos. Y sobre todo, con el mal recuerdo de ocasiones pasadas en las que se encontró con situaciones similares, porque esta vez, la prolongación volvió de nuevo a sacar su peor cara.