MÁLAGA 1-1 ZARAGOZA

Alfonso Herrero, del Málaga: "Derrota muy cruel con un fallo del árbitro"

Un penalti dudoso en el añadido dio el empate al Zaragoza

Redacción

Málaga |

Alfonso Herrero, del Málaga: "Derrota muy cruel con un fallo del árbitro"
Alfonso Herrero, del Málaga: "Derrota muy cruel con un fallo del árbitro" | malagacf

Vuelve a penalizar el tiempo de prolongación al Málaga. Ganaba 1-0 al Zaragoza, se había adelantado en el minuto 17 con el tanto de Einar Galilea, pero en el añadido, Cid Caballero señaló la pena máxima por la falta dentro del área de Recio a Insúa. Un penalt que transformó Dani Gómez para poner el 1-1 en el marcador y dejar a los de Funes con la frustración de perder dos puntos. Y sobre todo, con el mal recuerdo de ocasiones pasadas en las que se encontró con situaciones similares, porque esta vez, la prolongación volvió de nuevo a sacar su peor cara.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer