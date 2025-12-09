Unicaja busca en Oostende el pase de ronda en la BCL

Tras la victoria in extremis en Leyda (88-89), vuelve la BCL, con el último partido a domicilio de la fase regular. A las 20:30., en Bélgica frente al Oostende, Unicaja busca un triunfo que le de la clasificación matemática a la Round of 16 de la competición europea.

Entra en la convocatoria Augustine Rubit, quien podría debutar con el equipo, y también han viajado Xavier Castañeda, Manu Trujillo y Arturas Butajevas. Se han quedado en Málaga Kendrick Perry, Tyson Pérez y Killian Tillie.

La visita a Bélgica tiene un aliciente importante, ya que un triunfo significará la clasificación matemática de los de Ibon Navarro para la siguiente fase de la competición, que marchan líderes invictos del Grupo G tras 5 partidos. Esta circunstancia también podría darse en caso de derrota malagueña, siempre y cuando el Mersin Sports Club turco (2-2) derrote al Karditsa Iaponiki griego (2-2), ya que el conjunto heleno es el único que matemáticamente podría dar caza al Unicaja si ganase sus dos encuentros, el último de ellos precisamente frente a los malagueños, ante el que cayeron por 55 a 72. En este supuesto, deberían ganar en el Carpena por más de 17 puntos para superarles.