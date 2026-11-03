Desestimada la salida de prisión de Rakan Al Thani

El juzgado de instrucción número 14 de Málaga desestima el recurso de reforma presentado por parte de la defensa de Rakan Al Thani. En ese escrito solicitaba su libertad provisional con adopción de medidas o prisión eludible con prestación de fianza.

Sin embargo, ese recurso ha quedado desestimado, manteniendo así en vigor el último auto con fecha 8 de octubre de 2026 por el que el hijo del jeque al Al Thani entraba en prisión. En ese auto, la jueza María de los Ángeles Ruiz González acordaba la entrada en prisión incondicional, comunicada y sin fianza.

El bufete madrileño Choclán se hizo cargo tras su entrada en prisión de su defensa, siendo el abogado José Velasco el letrado encargado de los intereses de Rakan. El primer objetivo, buscar la salida de prisión del hijo del propietario del Málaga, que ha parado de esta forma el juzgado.