DECLARÓ AYER ANTE LA JUEZA MARÍA ÁNGELES RUIZ

Rakan Al Thani. hijo del jeque propietario del Málaga, entra en prisión

Tras la declaración de este jueves por la tarde, la jueza decreta prisión sin fianza para uno de los tres hijos del jeque, detenido en Alemania

Redacción

Málaga |

Rakan Al Thani
Rakan Al Thani. hijo del jeque propietario del Málaga, entra en prisión | instagram

A primera hora de la mañana de este viernes, la jueza María Ángeles Ruiz, del juzgado de instrucción número 14 de Málaga, ha decretado prisión provisional sin fianza para Rakan Al Thani, uno de los tres hijos del jeque propietario del Málaga, quien fue detenido en Munich, cuando intentaba coger un vuelo.

El jueves por la mañana llegaba a Madrid, desde los juzgados de plaza Castilla, por la tarde declaraba a través de videollamada, y esta mañana, la jueza decretaba para él la prisión provisional sin fianza. Ha entrado en la cárcel madrileña de Soto del Real, tras la pasar la noche detenido.

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