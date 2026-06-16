"La Zona de Bajas Emisiones solo tiene afán recaudatorio"

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha estimado el recurso interpuesto por el Grupo Municipal VOX Málaga contra la Zona de Bajas Emisiones de la capital, declarando la nulidad de los preceptos de la Ordenanza de Movilidad que regulaban este sistema de restricciones al tráfico.

La resolución judicial anula íntegramente el Título II, Capítulo I de la Ordenanza de Movilidad de Málaga, concretamente los artículos 9 a 24, que constituían el marco jurídico de la Zona de Bajas Emisiones. De esta forma, la regulación que daba cobertura legal a la ZBE queda sin efecto. Esto significa que los vehículos censados en Málaga capital también serán sancionados si incumplen las restricciones, en contra de lo que estaba regulado. A pesar de ello, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha recalcado que las restricciones que establece la Zona de Bajas Emisiones se mantienen, ya que vienen dictadas por la Unión Europea.