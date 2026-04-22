Zambra Resort suma a Valmont a su universo wellness con un Pop Up exclusivo en Mood Spa

Lejos de ser una acción puntual, este Pop Up encaja en la forma en que La Zambra entiende el bienestar durante todo el año: rituales, experiencias sensoriales y programas holísticos que conviven en una propuesta “always on”. Una manera de ampliar el universo Mood Spa con un plan beauty que suma y se integra forma natural.

Un tratamiento exclusivo, una experiencia alineada con La Zambra En Mood Spa , el espacio donde La Zambra convierte el bienestar en plan, esta activación se traduce en un tratamiento facial exclusivo de Valmont de 45 minutos (120€), actualmente el único disponible en un hotel de Málaga. Una propuesta pensada para quienes buscan resultados visibles en poco tiempo: hidratación, confort inmediato y un efecto piel descansada, ideal para sumar a una escapada en la que el cuidado personal forma parte natural de la experiencia.

En línea con el enfoque holístico del resort, el tratamiento se integra como una opción complementaria dentro del universo wellness de La Zambra : una pausa breve, eficaz y sensorial que encaja con el ritmo slow del destino y con su forma

de entender el lujo desde la calma.

Una propuesta que reafirma a La Zambra como destino de referencia en la Costa del Sol para quienes viajan con una idea clara: volver a casa mejor que como llegaron.